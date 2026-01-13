Las pataletas de Álvaro Uribe para evitar que se hunda en el olvido la candidatura de Paloma Valencia

Uribe reaparece como padrino de una derecha sin arrastre y acompaña a Paloma Valencia, pero sus actos y llamados en redes generan polémica y poco respaldo

Por: Nerio Luis Mejia |

enero 13, 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el refugio de una derecha cada vez más arrinconada. A su residencia llegan aspirantes a cargos de elección popular en busca de su respaldo, que suelen exhibir con fotografías como prueba de haber recibido la “bendición del mesías”. Sin embargo, a medida que avanza la carrera política hacia su recta final, los ungidos de Uribe no logran conectar de manera efectiva con el electorado.

Paloma Valencia, avalada por el partido Centro Democrático en su aspiración presidencial, no despierta por sí sola el interés de los votantes que permita al uribismo retornar al poder. Por ello, en varios eventos de campaña hemos visto al expresidente acompañando a su candidata, intentando reavivar el fervor que en otros tiempos despertaba en el pueblo.

Hoy, las grandes concentraciones alrededor de los candidatos de derecha han desaparecido. La ciudadanía ha perdido interés en la política y se ha volcado al rebusque diario para sobrevivir en un país marcado por la desigualdad. Un modelo político corrupto ha servido únicamente para mantener privilegios de quienes gobiernan en nombre de las necesidades, pero terminan enriqueciéndose a costa de ellas.

En ese contexto, durante un acto de campaña de Paloma Valencia en San Onofre (Sucre), Uribe dejó escapar por el micrófono una frase que generó indignación: “Que la hagan llorar en las redes con los comentarios a esa María José, que la hagan llorar”. La bochornosa orden quedó registrada en video y evidencia la gravedad de utilizar las plataformas digitales para instigar contra quienes cuestionan o critican a los dirigentes políticos. Este tipo de incitaciones a la violencia debe ser investigado por las autoridades competentes y sancionado conforme a la ley.

El voto popular debe conquistarse con propuestas que construyan y reflejen el sentir del electorado, no mediante prácticas que fomentan el odio contra quienes desenmascaran a políticos que prometen en plazas públicas defender derechos, pero en el Congreso hunden las reformas que podrían transformar la nación.

Hoy vemos a un Álvaro Uribe Vélez muy activo en política. Quizás el expresidente más polémico del país, aparece con las botas puestas recorriendo rincones de Colombia junto a su candidata, quien aspira a ser la primera presidente mujer. Sin embargo, Valencia no logra conectar con un electorado atento a su labor parlamentaria, marcada por la oposición a las reformas del actual gobierno. Uribe, cansado por las batallas diarias, parece lejos de la jubilación política: ha pasado de gran opositor a gran instigador en la contienda presidencial que se avecina.

