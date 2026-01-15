Con el apoyo de Trump, Petro dejó viendo un chispero a quienes clamaban por una intervención gringa

Por: Nerio Luis Mejia |

enero 15, 2026

En un momento crucial para el país, los colombianos fuimos informados sobre la conversación que sostuvieron los mandatarios de Colombia y Estados Unidos el 7 de enero de 2026. Mientras las plazas públicas, repletas de manifestantes, se preparaban para rechazar las amenazas directas que días atrás había proferido Donald Trump contra Colombia y su presidente Gustavo Petro Urrego, la comunicación entre ambos líderes cambió el rumbo de los acontecimientos. La llamada aguó la fiesta a quienes pedían abiertamente una intervención militar estadounidense que sacara por la fuerza al presidente Petro, elegido popularmente por el pueblo colombiano.

El restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos representa una ganancia no solo para los colombianos, sino para el continente y el mundo. Gustavo Petro se ha mostrado como un hombre combativo, con apego al derecho internacional, firme en la defensa de la soberanía nacional, defensor de la causa palestina y de la autodeterminación de los pueblos. Quienes clamaban por una invasión quedaron descolocados, quizá irritados al leer el mensaje escrito por el propio Donald Trump: “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia Gustavo Petro”.

Las voces guerreristas, que ven en la violencia su única forma de existir y disfrutan navegar en ríos de sangre, deben entender que los norteamericanos son pragmáticos y no se dejan seducir por la adulación de quienes, con tal de conquistar el poder, no dudan en sacrificar a su propio pueblo.

Una intervención militar en un país como Colombia no se planifica desde el capricho de quienes sueñan con gobernar entre cadáveres. Invadir Colombia tendría un costo político y económico altísimo, con repercusiones sociales a nivel global. Los estadounidenses lo saben; los enfermos de poder y sedientos de sangre jamás lo comprenderán, cegados por sus ambiciones.

Con plazas llenas en apoyo a Gustavo Petro, un dólar por debajo de los 3.800 pesos, una economía dinámica y el espaldarazo de Trump —quien incluso invitó al presidente colombiano a la Casa Blanca—, el panorama no puede ser más adverso para los sectores de derecha que se desvelan esperando que al país le vaya mal. La llamada que distendió las relaciones entre Colombia y Estados Unidos abre la posibilidad de que Petro informe a Trump sobre quiénes son los verdaderos beneficiados del narcotráfico. Quizás sea también la oportunidad de discutir la efectividad de la política de incautación frente a la erradicación de la coca.

Hoy muchos tiemblan ante el restablecimiento de las relaciones bilaterales, pues quedarán al descubierto sus nexos con las mafias y perderán el argumento de que este gobierno es aliado del narcotráfico.

La política debe ser el escenario de propuestas que conduzcan a la resolución de los problemas que lastiman a nuestra sociedad. Debe ser un espacio donde los debates se den sin olor a sangre ni odio mezquino, y no un terreno para quienes sueñan con la intervención militar extranjera sin medir las consecuencias que el país tendría que padecer. Los aspirantes a representar los intereses de los colombianos deben estar por encima de sus deseos codiciosos, buscando el bien común en contraprestación por servir al pueblo, y no en el ruido de las bombas que pretenden gobernar una nación históricamente marcada por la violencia.

