mayo 04, 2023

Soy docente en ejercicio y me llevé una gran sorpresa, al encontrar a uno de mis alumnos con un teléfono no inteligente en la mano marca Nokia y al preguntarle del motivo por el cual usaba esta clase de artefacto en virtud de la existencia de otros teléfonos en este mundo hiperconectado, su respuesta me dejó atónito: "No me di cuenta de cuánto se apoderaba de mi vida el teléfono inteligente hasta que compré una flecha” (nombre dado coloquialmente a estos celulares), aseguró además "Tenía muchas aplicaciones de redes sociales y no trabajaba ni estudiaba tanto porque siempre estaba en el teléfono, decisión consciente que tomé". Esta es la razón de este artículo.

Las características principales de estos teléfonos tipo “flecha” (Nokia 3310, Nokia 1100, Alcatel 3078 y otros) son básicos, la funcionalidad es muy limitada, se utilizan para hacer y recibir llamadas, además enviar y recibir mensajes de texto, tomar fotografías de baja resolución y algunos cuentan con radio FM, sin conexión a internet ni uso de aplicaciones, además de su precio muy bajo frente a otros, muy famosos a finales de la década de 1990.

La pregunta que surge es si con el uso de los teléfonos inteligentes “Nos estamos perdiendo la vida real” y si en efecto el estudiante en referencia comprendió que se puede vivir sin un smartphone o teléfono inteligente, que no hay necesidad de estar conectados a la Word Wide Web o lo más importante comprendió que estaba siendo absorbido por la tecnología y llegó el momento de hacer un alto en su vida y aprovechar mejor el tiempo, pues según este “no trabajaba ni estudiaba tanto porque siempre estaba en el teléfono”.

Y es un hecho cierto, los teléfonos sencillos, flecha, ladrillo, “tontos” están surgiendo un renacimiento y según la firma SEMrush, la venta de estos aparatos aumentó en un 89% entre los años 2018 y 2021; explican además que en ello influye la nostalgia, pues casi la gran mayoría tuvo en su poder uno de estos teléfonos, de otro lado, se entendió que duraba más la batería, su operación era sencilla sin implicar altas capacidades intelectuales o por otros beneficios entre ellos la tranquilidad por no estar pendiente de la conexión por internet, de mensajes o redes sociales, más privacidad, pero sí de la familia y de uno mismo, aunque no se debe olvidar que ese cambio también significó un esfuerzo.

"Tu teléfono inteligente es tu centro de entretenimiento, tu generador de noticias, tu sistema de navegación, tu diario, tu diccionario y tu billetera" (Sandra Wachter, experta en Tecnología), hemos permitido que la tecnología cosifique al ser humano, se vive más pendiente del teléfono (hasta 200 veces al día se revisa), se ha transferido la capacidad de captar la atención, rasgo humano ahora más tecnológico, olvidando que se debe buscar el regreso a tiempos más sencillos, a concentrarnos en una sola tarea y no en varias, que nos alejan de ese propósito de aprovechar el tiempo, organizar lo programado; dejar atrás la infelicidad y agitación vivencial como consecuencia de esa presión de lo social, de lo educativo e inclusive de la ciencia y su tecnología.

Nos dimos cuenta de que algo anda mal, que la situación de la influencia del smartphone empeora, el consumismo absorbió al individuo y que no hay alternativas de solución, que las relaciones interpersonales y sociales van en decaída, basta ver las campañas para dejar los celulares a la entrada de los restaurantes, el que se apaguen en reunión de trabajo, familiares y educativos, la prohibición del uso de estos hasta en los bancos, en museos o en sitios públicos y privados, evitar los accidentes por estar entretenidos mirándolo; nos mantienen desinformados e incomunicados contrario sensu a otros que alaban la cercanía de la información y avances en todos los niveles.

Se ha deshumanizado a la gente, no se ve a las personas (Marian Rojas), vemos a quien pasa al lado absorto en el celular, perdido en esa maraña de información cuando en verdad se está perdiendo él mismo, con la cabeza pegada a la pantalla, perdiéndose el día a día, el levantar la mirada y encontrar aquello que hemos dejado de mirar, determinar lo nuevo en la calle, en las vitrinas, razón tiene el joven mencionado anteriormente, para concluir "Tenía muchas aplicaciones de redes sociales y no trabajaba ni estudiaba tanto porque siempre estaba en el teléfono, decisión consciente que tomé"

"Si los extraterrestres vinieran a la Tierra, pensarían que los teléfonos móviles son la especie superior que controla a los seres humanos", (Kaiwi Tang-Light Phone)