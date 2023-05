Si la persona no rinde en su trabajo despedirlo es prácticamente imposible, y lo va a ser aún más después de que Petro imponga sus reformas provagos que tanto quiere

mayo 04, 2023

Romantizaron tanto la pereza que se le llama trabajador al que menos trabaja. Me da mucha pena con la mayoría vaga de Colombia que se rasgará las vestiduras si llegan a leer estas líneas.

Hoy en día tener un trabajador en Colombia es una responsabilidad más grande que tener un hijo. Si se comete la brutalidad de emplear una persona uno queda encartado con un hijo vago por toda su vida. Si la persona no rinde en su trabajo, despedirlo es prácticamente imposible, y según Petro lo va a ser aún más después de que imponga sus reformas pro-vagos que está empecinado en sacar adelante.

Lo único que va a lograr Petro es que los empresarios reduzcan la contratación de nuevo personal, automaticen los procesos en los que las máquinas y la inteligencia artificial pueden reemplazar al ser humano para evitar el calvario en que han convertido los jueces y gobierno la contratación formal de personal.

Señores, trabajador es aquel que debe buscarse el pan de cada día, que todos los días se mata las neuronas resolviendo como cumplirles a todos los frentes de zánganos que odian el trabajo y viven del esfuerzo ajeno, llámese gobierno, rateros de la calle, extorsionistas, chupas, empresas de servicios públicos, etc.

La estabilidad laboral no se logra con leyes que promueven la descarada pérdida de tiempo, la estabilidad se la gana uno mismo siendo responsable y honesto destinando el tiempo que le pagan en trabajar y no en mamar gallo. Obvio que hay empleadores abusivos, groseros, que maltratan al empleado. Y oh ironía, es a estos empleadores es a quien más les rinden sus trabajadores. Pero es estimulando el empleo y la economía que se logra que quienes se sienten en malas condiciones laborales tengan la posibilidad de renunciar y buscar mejores opciones. Es una quimera pensar que a punta de leyes se va a solucionar los problemas de fondo de esta jungla llamada Colombia

Petro se escandaliza de que quienes tienen tierras en Colombia solo opten por la ganadería, no se da cuenta que es la única forma viable de darle uso a la tierra, aparte de la coca. La agricultura y la agroindustria requiere gran cantidad de mano de obra, mano de obra que no está disponible en el campo. Fuera de lo costoso que resulta contratar con un salario mínimo (casi dos millones mensuales incluyendo, seguridad social, parafiscales, vacaciones, etc) las leyes tan duras con el empleador hacen que nadie se esfuerce por ser un buen trabajador.

Señor Petro, hágale caso a su camarada Mujica cuando dijo: "yo seré socialista, pero no quiero ser bobo, porque después si por querer repartir exprimo demasiado tengo menos que repartir". "Que trabaje el capitalista, el va a hacer plata pues yo le tengo que cobrar impuestos para repartir". Que la izquierda sea como la sífilis, que infecta al paciente pero no lo mata a punta de leyes.