Nadie lo soporta: el famoso artista que tiene bloqueado a J Balvin

Al parecer, el reguetonero tiene muy mala fama entre algunos artistas. Por ‘falso’ muchos no lo quieren

Recordemos, que J Balvin, ha tenido diversas polémicas por tener ‘malos encuentros’ con varios artistas o simplemente no llevarse bien con ellos. En esa lista, estaría Maluma, con quien ya esta en buenos términos, Residente y Christian Nodal. Con los dos últimos no terminó nada bien y en el caso de René, la situación le cobró factura y tuvo que alejarse un tiempo de la música y el ojo público.

Aunque actualmente, el paisa, J Balvin, no se ha metido en más polémicas con otros artistas, uno de ellos lo recuerda de muy mala manera. Se trata del mexicano Christian Nodal, quien en una reciente entrevista con el comediante, Franco Escamilla, dijo algunas palabras poco gratas sobre el reguetonero: “Si yo no te conozco no voy a llegar contigo a decir algo que te pueda sacar de onda”, dijo sobre las acciones de Balvin.

El cantante mexicano, dijo también que habló con él, pero que no quiere tener contacto de ningún tipo: “ya todo bien, está bloqueado”, confesando que lo bloqueó en redes sociales. Sin embargo, la impresión que tiene de J Balvin es negativa: “Sí hablé con él, pero la verdad siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real”, dijo. Insinuando que el paisa podría ser ‘falso’ y por eso no es una persona grata.

