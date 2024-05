Cuando el sentido individual está atado a la comunidad

Por: Gina Paola Reales Moreno* |

mayo 03, 2024

En mi época de adolescencia empezaron a resonar en mi mente ideas relacionadas con el porqué mis condiciones actuales no me permitían tener una mejor calidad de vida. Comparaba mi situación con la de otros compañeros y sentía que siempre estaba en desventaja. Cuestionaba mucho por qué había tenido que nacer en ese contexto y no en otro.

Aunque siempre estaba pensando en ser la mejor y no dar pie a que encontraran en mis acciones algo que desacreditara mi esfuerzo, eso me llevo a desarrollar un espíritu de competencia para ser la mejor en todo. Esto me llevó a pensar que no era lo más sano si no encontraba un propósito de vida, algo que me llevara a tener una mirada crítica para mejorar la calidad de vida de la gente desde un enfoque propositivo. Fue allí cuando se despertó en mí la inquietud de saber por qué y para qué deseaba trabajar.

Entendí que las dificultades que viví, no eran para compararme con otros (con mejores posibilidades que yo, además porque siempre hay gente con más y con menos que tú) sino para identificarlas y generar escenarios para promover oportunidades para todos y todas los de mi comunidad.

Comprendí que el compromiso no era solo conmigo misma, sino con mi comunidad, porque en la medida en que todos avancemos, todos estaríamos en la capacidad de aportar a mejorar las condiciones de nuestro entorno, quizás unos más que otros, pero hacia allá apuntábamos: aportar al mejoramiento con críticas constructivas y alejados del ejercicio de la comparación, más bien desde una visión de reconocer el escenario de oportunidades y de trabajar por potencializarlas.

De allí nace el porqué de mi liderazgo y la visión por luchar y generar oportunidades que promuevan la equidad de género por medio de desarrollar iniciativas que garanticen la inmersión laboral de las mujeres y sus diversidades.

Nuestra presencia en espacios directivos es fundamental, porque somos nosotros mismos con las herramientas que hemos logrado adquirir a través de los diversos escenarios donde hemos participado, los que nos dan los criterios para ser los promotores de nuestro propio desarrollo y tener la oportunidad de estratégicamente pensar en extender ese escenario de oportunidades a nuestra comunidad. Una mano que se extiende a otras manos, para armar red, y en últimas: comunidad.

*Secretaria de Educación de la Gobernación del Chocó