La reaparición de Juan Manuel Santos: recibió grado honorífico de la Universidad de Notre Dame

La Universidad de Notre Dame celebró la graduación de su Clase de 2023 con un discurso de el expresidente colombiano y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, quien también recibió un grado honorífico, el cual ya se había anunciado por parte de la universidad el pasado 27 de febrero.

La mañana del 21 de mayo, la Universidad de Notre Dame otorgó títulos a los 2,141 miembros de pregrado de la Clase de 2023. En un mensaje lleno de gratitud y felicitaciones, el presidente de la universidad destacó la importancia de este logro para todos los graduados.

"Esta mañana conferimos grados a los 2,141 miembros de pregrado de la Clase de 2023. Estamos agradecidos con el premio Nobel de la Paz y ex presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por su discurso inspirador. ¡Felicitaciones a todos nuestros graduados!", expresó Rev. John I. Jenkins, C.S.C. el presidente de la Universidad de Notre Dame.

Por su parte, Juan Manuel Santos, recibió un título honorífico de la Universidad. Santos ha sido cercano a la universidad dictando el Máster de Asuntos Globales y programas de pregrado de la Escuela Keough y entregó la 29a anual Conferencia de Hesburgh sobre ética y políticas públicas. "La relación del presidente Santos con Notre Dame comenzó en 2012, cuando recurrió al Notre Dame Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz para obtener información y asistencia cuando comenzó conversaciones exploratorias con las FARC en un esfuerzo por poner fin a la larga guerra", afirma el sitio web de la universidad.

Santos resaltó en su discurso de grado, la importancia de un progreso basado en la inclusión y la igualdad. "Cuando el progreso se basa en la exclusión, es frágil y, en última instancia, desaparece. Pero cuando se logra el progreso con inclusión, cuando entendemos que todas las vidas son igualmente valiosas a la nuestra, entonces ese progreso es duradero y real", afirmó Santos.

El expresidente colombiano también expresó su gratitud a la Universidad de Notre Dame a través de las redes sociales, agradeciendo la oportunidad de compartir sus ideas con los graduados. "Gracias, @NotreDame", escribió Santos en su cuenta de Twitter.

Además, Santos brindó valiosos consejos a los graduados, enfatizando la importancia de ser constructores de paz en todas las facetas de la vida. "Permítanme darles un primer consejo para sus vidas, para su futuro: sin importar dónde se encuentren y en qué estén trabajando, sean hacedores de paz. A cualquier costo. En todo momento. Por el bien de este mundo, conviértanse en hacedores de paz", expresó Santos durante su discurso de graduación.

"Allow me to give you a first piece of advice for your lives, for your future:

No matter where you are and what you are working on, be peacemakers. Whatever it takes. At all times. For the sake of this world, become peacemakers."

