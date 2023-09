Los errores del iPhone 15 que tienen molestos a sus compradores

Desde hace varios meses uno de los lanzamientos más esperados en cuanto a tecnología era el de la última generación de iPhone constituida por el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Una de las buenas noticias es que el precio de este no iba aumentar tanto en comparación con el 14. A pesar de esto, por medio de redes sociales, se ha dado a conocer que los compradores de Apple han quedado con un sin sabor después de descubrir los errores del iPhone 15.

Muchos de los usuarios que adquirieron el dispositivo en preventa, publicaron en redes sociales, que después de destapar su celular se llevaron la sorpresa de que les había llegado con algunas imperfecciones, que si bien, no alteraban el funcionamiento, si afectaba la apariencia del mismo.

Los errores de diseño se presentaron, principalmente, en los modelos Pro y Pro Max, de acuerdo a lo que mostraron en la red, los dispositivos presentan unas manchas de color en los costados, la pantalla tiene algunas imperfecciones e incluso con algunos problemas de ensamblaje.

Some iPhone 15 Pro units appear to have display misalignment, dirt on the camera lenses, scratches on the screen and signs of damage in various areas, there are reports of bubbles and discolored squares. This happens for units destined for the US, Chinese and EU markets pic.twitter.com/8Peh0zoaZs