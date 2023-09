Los ocho títulos que James Rodríguez ganó sin jugar ni un solo minuto de las finales

.Publicidad.

Con la llegada de James al fútbol brasileño, sus fanáticos no solo guardaban la esperanza de que el jugador volviese a tomar regularidad, sino que también alzara un título después de tres años de sequía. Para suerte del jugador, la espera no se hizo larga al consagrarse campeón de la Copa de Brasil; pero, aun así, hubo un sabor agridulce, pues el mediocampista no jugó ni un solo minuto de las dos finales del torneo. Esta no es la primera vez que el colombiano se cuelga una medalla sin haber tenido presencia en la final, ya que varios títulos de James Rodríguez los ha conseguido sentado en el banquillo.

Los títulos de James Rodríguez sin pisar el terreno de juego

El primer título en el que James no tuvo participación en la final fue en la edición de la UEFA Champions League del año 2016. En ese momento militaba para el Real Madrid, pero con la mala suerte que estaba siendo dirigido por Zinadine Zidane. El técnico francés no contó con el colombiano ni para los 90 minutos, ni para el tiempo de reposición en la final contra el Atlético de Madrid, y James se alzó la medalla del mejor de Europa sin mostrar su talento en el partido más importante.

Algo parecido pasó en la edición del Mundial de Clubes de la FIFA de ese mismo año, en donde el conjunto merengue se enfrentó al Kashima Antlers en la final. En la alineación inicial James Rodríguez no hizo presencia, y aunque estaba entre los cambios, Zinadine Zidane volvió a dejarlo sin la posibilidad de pelear un título importante. James terminó siendo parte del mejor equipo del mundo, pero no piso el terreno de juego ni un solo segundo.

De la misma forma, y como si de un déjà vu se tratara, en el año 2017 Zinadine Zidene volvió a dejar a James Rodríguez por fuera de una final, de nuevo en la UEFA Champions League. Ese año, el Real Madrid se enfrentó a la Juventus para conocer al campeón, pero aunque el colombiano estuvo en los convocados, el francés no contó con sus servicios.

✓ Mundial de Clubes 2014: CAMPEONES.

✓ Mundial de Clubes 2016: CAMPEONES.

✓ Mundial de Clubes 2017: CAMPEONES.

✓ Mundial de Clubes 2018: Final.



VAN POR OTRO TÍTULO INTERNACIONAL. pic.twitter.com/t2aidHfgby — fútbol oficial (@fut_ficial) December 19, 2018

"Campeón" tres veces con el Bayern Múnich y, de nuevo, con Zidane

Por la falta de regularidad en España, James llegó al Bayern a modo de préstamo y tuvo buenas actuaciones. Sin embargo, en el equipo bávaro volvió a quedarse sin disputar finales pero resultó campeón en tres ocasiones. El primero título lo logró en la Supercopa de Alemania del 2017, cuando su equipo venció al Borussia Dortmund pero no pudo jugar; y lo mismo pasó en la edición del 2018 y en la Copa de Alemania del mismo año.

El Campeón de la Súper Copa de Alemania 2018 #FCBM FC Bayern Múnich pic.twitter.com/t3IB0B3zD0 — Nico Caglianone (@NICOCAGLIANONE) August 12, 2018

Con su retorno al Real Madrid, lo mismo sucedió en la final de la Supercopa de España del año 2020, donde, como si un odio no dejara a Zidane alinear al colombiano, James no entró en los 120 minutos del Real Madrid vs Sevilla, que terminó consagrando al equipo blanco como el campeón de campeones en el país ibérico.

El campeonato a media de James en Brasil

El más reciente título que James obtuvo sin pisar la cancha en la final lo hizo con el Sao Paulo de Brasil, en la Copa de Brasil. El equipo tricolor venció al Flamengo 2-1 en el marcador global, después de ganar el partido de ida y empatar el de vuelta, pero lo triste fue que el colombiano no apareció en el terreno de juego en ninguno de los dos partidos, y volvió a ser el mejor sin demostrarlo.