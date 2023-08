Lorna Cepeda, la exitosa peliteñida que ni el cáncer ni la muerte pudieron derrumbar

.Publicidad.

Desde que era una niña, la cartagenera ya sabía que quería ser cuando fuese grande. Su imaginación era tan grande que cuando veía la televisión, se imaginaba a ella encarnando aquellos papeles. Seguramente fueron muchos los programas que vio y muchos los personajes a los que le dio vida, cuando era solo una niña. Este deseo y pasión que surgió a tan corta edad, años más tarde se terminó materializando. La mujer no lo pensó dos veces y cuando la vida le dio la oportunidad, la aprovechó. Pero la vida no ha sido tan fácil para ella, aunque la enfermedad de Lorna Cepeda ha querido apagarla, no ha podido.

Fue tras acabar sus estudios que la peliteñida decidió por fin perseguir ese sueño que nació cuando era una niña. Tuvo varios retos, aunque solo eran pequeños trabajos como modelo. Poco a poco su nombre iba ganando reconocimiento. Pero sin duda alguna, fue su participación en la novela de Fernando Gaitán donde Lorna Cepeda demostró su talento. Hasta el día de hoy todos conocen su nombre y el icónico personaje al que le dio vida. Lo que nunca imaginó fue que tendría varias batallas que enfrentar. La enfermedad tocó su puerta. Sin embargo, nunca llegó a ser suficiente como para detener a la reconocida actriz.

La carrera de Lorna Cepeda como actriz

Además de sus primeros trabajos como modelo, la actriz participó en producciones como El día es hoy y Padres e hijos. Sin embargo, finalizando la década de los 90, llegaría el papel de su vida, por el que aún es recordada. Se trata de Patricia Fernandéz, un nombre inconfundible y que además se asocia con la peliteñida. El día en que la cartagenera presentó el casting, estuvo desde las 9 de la mañana, hasta las 11 de la noche. Terminó agotada de tanta repetidera de escenas, incluso pensó que la oportunidad se les escapó de las manos. Aún así, días después una llamada le confirmó que era la escogida para darle vida a Patricia.

La mujer descrestó a todos, reafirmó por qué había sido escogida por el canal para este personaje. La mujer llegó a darle su propio toque a su papel; esto hizo que decidieran incluir algunas de sus frases en la novela. Este personaje llegó a ser tan importante que le permitió conseguir varios premios, y no solo en Colombia. De ahí en adelante, la carrera actoral de Lorna Cepeda fue en ascenso, éxito tras éxito cosechó la mujer. Eso que un día soñó, se terminó concretando. Ya no imaginaba que era un personaje de la televisión, ahora ella les daba vida y muchos la conocían.

La mujer no solo ha tenido la oportunidad de participar en un gran número de producciones. Además, también ha llegado hasta la pantalla grande. Ha participado en diferentes películas, incluso, ha estado en algunos realities. Obviamente, no se puede dejar de lado el hecho de que ha participado en diferentes obras de teatro. Aún así, hay que decirlo y la vida le ha dado golpes duros a Lorna Cepeda. La mujer ha tenido diferentes batallas a lo largo de su vida, unas más duras que otras. Pese a esto, nada ha podido con la mujer y ella ha seguido adelante.

La enfermedad de Lorna Cepeda que no ha podido con ella

Una de las primeras batallas que sufrió la actriz Lorna Cepeda fue justamente cuando le daba vida a la peliteñida. Tras haber grabado esta novela, su mamá fue víctima del cáncer. Fue estando en Argentina dónde Lorna Cepeda se enteró de la muerte de su madre. Un duro golpe que tuvo que afrontar la cartagenera. Sin embargo, su hijo Nathaniel que en aquel entonces tenía 7 años, también sufrió de cáncer. Lo que causó que la mujer se aferrara a Dios en aquellos momentos tan duros. El único destino planteado por los médicos era una operación. Pero antes de que esto ocurriera, un milagro, hizo que todo rastro de cáncer desapareciera del niño.

Pero la mujer tendría que enfrentar nuevamente a esta terrible enfermedad. El cáncer no daba tregua en la vida en la vida de Lorna Cepeda. En el 2016, esta enfermedad volvió, pero esta vez, quién sufrió de esto, fue la propia actriz. Fue mientras estaba en un rodaje, donde su espalda comenzó a sangrar. Esto alarmó a la mujer que rápidamente fue al médico. La mujer estaría por recibir una dura noticia, nuevamente. Ahora, la peliteñida era víctima de cáncer de piel. Sin embargo, la cartagenera volvió a dar pelea y demostró que es mucho más fuerte que lo que cualquier persona podría imaginar.

Aquel proceso estuvo compuesto de varías cirugías. Pese a esto, hoy la mujer luce muy bien, aunque si tuvo que tomar ciertas medidas al respecto. Tuvo que hacer varias visitas al dermatólogo por un prolongado tiempo. Aunque poco a poco las visitas disminuyeron. A esto hay que sumarle algunas restricciones a las que tuvo que someterse. Entre ellas, el tomar el sol, algo que la mujer ama. Sin embargo, absolutamente nada ha podido detener a la cartagenera. Sin duda Lorna Cepeda es una guerrera que no se ha dejado frenar por los diferentes golpes que ha tenido.

El regreso de Patricia Fernández en Betty la fea

Desde hace un tiempo empezó a surgir el rumor de que habría una nueva temporada de Betty la fea. Esta información fue confirmada finalmente por Prime Video, encargados de esta tercera temporada. Aunque ya se conoce que algunos actores del elenco no estarán, Lorna Cepeda sí volverá. Aunque no se conoce cuál será la fecha de estreno de esta nueva temporada, Patricia Fernández volverá. Sin duda alguna, este personaje fue uno de los fundamentales de esta popular novela. Esta será una nueva oportunidad para disfrutar del talento de la cartagenera en su papel de la peliteñida.

