.Publicidad.

Los postres y pasteles son un producto exitoso por excelencia, pero el mercado ya está muy capitalizado, existen marcas que son líderes en tiendas y supermercados. Un ejemplo son los Brownies Mama Mía y Mr. Brownie, por eso emprender en ese mercado sería una ‘locura’ para algunos, pero las hermanas Andrea y Manuela Arizmendi se arriesgaron con su marca Mercari, creada hace once años y un completo acierto que para el 2023 ya vendía un millón de unidades al año.

El concepto es completamente diferente, no son Brownies industrializados sino caseros a base de Milo. La receta la crearon en su infancia cuando los vendían en el colegio, pero Mercari fue fundada hace 12 años porque estas hermanas se sentían muy inconformes con sus trabajos de la época, Andrea como diseñadora y Manuela como abogada. Primero, según contaron a Forbes, se lanzaron con la representación de una marca extranjera de zapatos en Colombia, pero cuando tenían el local y todo listo la importación no llegó.

..Publicidad..

Entre este panorama de dificultades surgió la idea, se reorganizaron e iniciaron un 'concept store' con productos artesanales, café y pastelería. El talento lo tenían en la sangre, pues su bisabuela escribió uno de los libros de cocina más vendidos en el país llamado ‘La buena mesa’. Con su propuesta gastronómica vendieron anchetas en 2012 y fueron sus brownies lo que llamó por completo la atención, detalle que hizo que se replantearan su enfoque.

...Publicidad...

No obstante, fue hasta 2015 que cambiaron su propuesta por completo creando una cafetería de tipo europeo con productos caseros a precios muy asequibles en el mercado. Sus deliciosos brownies de milo han sido un acierto total porque desde ese momento el emprendimiento creció de forma exponencial. Su primer local se ubica en la calle 90 con carrera 13 en Bogotá, un año después tenían uno en el Aeropuerto El Dorado y en la actualidad ya cuentan con cuatro puntos de venta, tres cocinas ocultas y un centro de producción en Bogotá.

....Publicidad....

Uno de los propósitos de su punto en el Aeropuerto El Dorado, es cambiar la perspectiva de los viajeros de llevar donas como postre de viaje y que prefieran los brownies. Andrea y Manuela le dijeron a Forbes que si lograban quedarse con el 0,1% de las ventas de las donas se darían por bien servidas y sería un éxito. En pro de ese propósito tienen algunos empaques ‘para llevar’ muy bien diseñados para que la gente viaje de forma orgullosa con su delicioso regalo.

No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas, la forma en que aprendieron a crear un modelo de domicilios propio fue la pandemia. Para ese duro momento tuvieron que recortar el 50% de su personal y potencializar su trabajo a través de plataformas como Rappi para mantenerse a flote y así no tener que cerrar su locales. Pero la recuperación fue rápida en teoría, logrando recontratar y consolidar una plantilla de 100 empleados.

Respecto a sus ventas todo va marchando y ya están compitiendo en los supermercados más grandes con otras marcas a través del modelo de franquicias. Sus famosos brownies se encuentran en grandes superficies como Falabella, Jumbo y Olímpica. Además, en 2022 crecieron en un 50% sus ventas y quieren llegar a otras partes del país.

Lo que hace de su empresa un éxito es el cuidado y empeño que tienen por cuidar la experiencia de sus clientes como lo mencionaron a Forbes. Ya que siempre buscan la forma de darles la misma porción y calidad a precios que sean justos y no afecten a sus bolsillos. Esta estrategía es lo que hasta el día de hoy les ha funcionado pues sus clientes lo recuerdan y siempre vuelven por más. Este negocio familiar colombiano ya es un grande, demostrando que todo en equipo y con los que quieres es mejor, así como la lista interminable de empresas familiares alrededor del mundo entero.

| Ver también: El lugar para comer todo el chicharrón carnudo que pueda por menos de 60 mil pesos cerca de Bogotá