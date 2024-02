.Publicidad.

Si existe un corte de carne que le gusta a los colombianos es el chicharrón o la panceta, esa parte con cuero crujiente y carne de cerdo. Este lo podemos encontrar en la bandeja paisa, las frijoladas, las picadas e incluso en diversas preparaciones como ceviche de chicharrón. Si quiere encontrar un lugar donde vendan esta delicia en todas sus presentaciones La Chanchería es el destino. Aquí le contamos cómo hacer para comer chicharrón carnudo ilimitado por menos de 60 mil pesos.

Los creadores de contenido ‘Koalas viajeros’ se fueron hasta este bello lugar campestre, ubicado en la vía Chía - Cota, allí va a encontrar diferentes cortes de carne de cerdo como codo de cerdo, spare ribs, bondiola, matambre, ceviche de chicharrón, incluso chorizo con arepa. El rango de precios es de $17.000 a $47.000 pesos. Además, es ideal para ir con toda la familia pues tiene amplios espacios verdes y podrá no solo comer rico si no salir de la rutina.

Pero eso sí, el all you can eat es los jueves y viernes, por tan solo 53.900 por persona, esté incluye comer todos los cortes de cerdo de la casa ilimitadamente. Además son pet friendly y están a solo 20 minutos de Bogotá, aunque se recomienda poner el nombre del lugar en Waze para que sea más sencillo llegar.

