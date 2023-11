La recuperación de la quebrada La Marinilla, una asignatura pendiente: ¿hasta cuándo?

Por: David Marulanda García |

Lo advertimos hace más de dos años: "Las brechas señaladas en materia de gestión ambiental, tienen su correlato en la acción ejercida por los gobiernos y actores políticos de turno. La recuperación de la quebrada y el cuidado de sus ecosistemas no hacen parte de los proyectos políticos agenciados por los gobiernos locales. Para los actores políticos locales y regionales, sordos a los llamados de auxilio de La Marinilla y al eco que hemos hecho algunos ciudadanos de su clamor por ayuda, el cuidado de la quebrada no hace parte de su agenda política y la restauración de la fuente no es una prioridad. La presencia regional de agentes y organizaciones políticas que se proclaman “conservadores de vida” en sus campañas de marketing político-electoral y que moldean la dinámica de instituciones ambientales en el territorio, no se concreta en acciones efectivas en favor de la quebrada y la protección de las vidas que albergan sus ecosistemas. En Marinilla o El Santuario, por ejemplo, se decide priorizar la inversión de recursos en la construcción de malecones turísticos y parques del río para adornar “el vertedero”, antes que destinar recursos suficientes y desarrollar las obras requeridas para garantizar la recuperación de la quebrada." (Ver texto completo en el siguiente enlace

¿Continuamos adornando "La Alcantarilla" o cuidamos La Marinilla? ¿Agua que no has de beber déjala "joder"? Las respuestas de los candidatos a la alcaldía del municipio ante la pregunta por La Marinilla (Ver respuestas en enlaces al final del texto), no permiten advertir con certeza cómo serán las condiciones de la quebrada y la calidad de sus aguas dentro de cuatro años cuando finalice su mandato.

Revisando los programas de gobierno y escuchando los candidatos a la alcaldía, la descontaminación/recuperación de la quebrada La Marinilla, continuará recibiendo una atención pírrica y cicatera por parte del Estado local. De espaldas a la quebrada La Marinilla y a la contaminación de sus aguas, ningún candidato ha expuesto una propuesta seria y una estrategia concreta para resolver las causas centrales de la contaminación de la quebrada señaladas por Cornare en el informe presentado en junio 24 de 2020, a saber: a) la escasa capacidad y obsolescencia de la PTAR del municipio, b) la insuficiente capacidad y obsolescencia del sistema de alcantarillado urbano y c) los vertimientos dispersos que llegan sin tratar a la quebrada. Tampoco proponen cómo resolver los problemas de saneamiento y contaminación hídrica que hoy se presentan en los centros poblados rurales del municipio.

¿Cuál de los candidatos que posan en campaña con sus mascotas como defensores de los animales, propone acciones claras y metas concretas para descontaminar La Marinilla y proteger las vidas silvestres que aquí habitan? ¿Cuál de ellos permitiría que sus mascotas se bañaran o bebieran agua de La Marinilla? ¿Por qué deben hacerlo, entonces, las aves del entorno, las aves migratorias que vienen de Norteamérica cada año a visitarnos, la nutria neotropical y otras especies de la fauna silvestre que aquí habitan?

Así las cosas, la quebrada La Marinilla continuará siendo una cloaca por la que corren aguas de regular y mala calidad. Muy seguramente seguiremos "pagando por contaminar" la quebrada. Contradictorio, un municipio que decide continuar "cagándose" en sus aguas considero está muy lejos de ser una "Ciudad inteligente", aunque así lo anuncien.

Teniendo en cuenta lo anterior ¿Considera usted que la descontaminación y recuperación de La Marinilla debería ser una prioridad para el próximo gobierno local? ¿Cree usted que el próximo gobierno local debería atender las causas centrales de la contaminación hídrica en el municipio y específicamente en la quebrada La Marinilla? ¿Considera usted como ciudadano que debemos seguir usando los recursos públicos para "pagar por contaminar" la quebrada? ¿Está de acuerdo como ciudadano que continuemos invirtiendo recursos para adornar sus riberas mientras nos seguimos "cagando" en La Marinilla? ¿Cree usted que así se hace de Marinilla una "Ciudad inteligente"?

A propósito del actual proceso electoral, reitero mi llamado a la ciudadanía y a las distintas fuerzas y actores políticos en contienda en Marinilla y El Santuario. Espero escuchen mi mensaje los humanistas, los anarquistas, los animalistas y los ambientalistas. Los que le apuestan al cambio por la vida y también los que creen que el cambio es un asunto radical. Los verdes, el color de la vida y la naturaleza, los maduros, los pintones y también los biches. Los alternativos y los que no lo son tanto, los que posan de serlo y los que aparentan para recibir avales. Los que defienden y promueven la libertad del ser humano y el uso racional y sostenible de la biodiversidad. Los creyentes y los no tan creyentes. Los conservadores, los "provida" y los "conservadores de vida", los que son, los que dicen serlo y los que posan de serlo. Los que afirman ser el centro y pregonan ser demócratas y los que no lo son tanto.

A todos ellos reitero mi llamado al RESPETO y la EMPATÍA con los seres vivos que habitan la quebrada. La calidad del agua de La Marinilla deberá constituirse en uno de los principales indicadores de la gestión ambiental y el cuidado de las fuentes hídricas en el municipio y la subregión. Esta debe ser una demanda y un mandato ciudadano al futuro gobierno local si somos responsables y HONESTOS con el cuidado del agua y de la vida en el municipio y el Oriente.

¡Usted decide!

"Cuidemos La Marinilla, protejamos vidas".

