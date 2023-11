Hablarlo, expresar lo que nos pesa: primer paso para prevenir el suicidio

Por: Samuel Astor Bahos |

noviembre 02, 2023

Estás en octubre, ha pasado el mes de la prevención del suicidio y el reto es continuar trabajando al respecto con la frecuencia que sea posible, más allá de la celebración y de las agendas que pasan como el calendario.

Habrá momentos en que los problemas pueden llevar a creer que nada tiene sentido, que no vale la pena vivir en las condiciones en las que te encuentras o que no tienes las fuerzas suficientes para soportar las dificultades que te rodean. Si ese es el caso, recuerda que es posible superar esa horrible sensación y la mejor alternativa que existe es la de buscar apoyo en otras personas, especialmente en los profesionales de la salud mental.

Sin duda, los problemas laborales, rupturas amorosas y los conflictos familiares se encuentran entre los precipitantes de un estado de ánimo decaído o deprimido; situaciones que pueden ocasionar dolor intenso y permanente, desilusión, ira, angustia y desesperanza; emociones negativas que debilitan los recursos de afrontamiento y generan una atmósfera de incredulidad respecto a la posibilidad de sentirse bien y ¿por qué no? de sentirse feliz. Buscar ayuda es la mejor manera de afrontar y superar crisis de este tipo pues, aunque no lo creas, son situaciones transitorias que, si se saben sobrellevar, son pasajeras.

Desde el programa de psicología de Uniminuto eje cafetero, pensamos que es fundamental ayudar a las personas a entender que el primer paso para prevenir el suicidio, es atreverse a hablar de los sentimientos para hallar la solución a los problemas y, además, para favorecer la sensación de bienestar. Hemos encontrado que el fortalecer los canales de comunicación permite ayudar y pedir ayuda, siendo el habla el mecanismo principal para que las personas que cultivan ideaciones suicidas, consideren otras opciones de vida de las cuales no se han percatado.

Al centrar la atención en posibilidades más que en problemas, necesitas saber que hay distintas fuentes potenciales a las que puedes pedir ayuda: los integrantes de la familia, los amigos, profesores, los compañeros que generan confianza, los líderes religiosos, los docentes orientadores, los profesionales de la salud como enfermeros, médicos, psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales; los asesores ocupacionales y las redes de escucha al igual que las zonas de orientación escolar; son colectivos que se pueden aprovechar al máximo. De alguna manera, los recursos de los que dispone la comunidad, prestan un servicio esencial en la promoción de hábitos saludables y prevención del suicidio.

Por esto, ir a consulta es esencial, ¡sí! Pedir cita en tu institución promotora de salud es necesario para lograr soluciones; el llanto recurrente, los sentimientos de melancolía, los cambios bruscos del estado de ánimo, las ideas de muerte, la inapetencia, el insomnio y la pérdida de interés en las actividades de tu preferencia, son claros indicadores que necesitas tratar con los profesionales encargados, a fin de alcanzar soluciones concretas.

Antes que nada, los medios de comunicación deben restringir el mal uso de la información al respecto, para entender que no solo se trata de erradicar los medios de autolesión disponibles, sino informar con responsabilidad sobre los síntomas a identificar, el debido tratamiento y la oportuna atención de personas con condiciones clínicas específicas. No necesitas un programa que magnifique en primera plana los suicidios, pero sí uno que use estadísticas actualizadas del problema. No necesitas conocer en detalle los métodos de consumación de los hechos, sino resaltar la forma exacta donde puedes pedir ayuda, por ejemplo, para Manizales la línea de Salud Mental es 123, opción 3; tu puedes averiguar la línea de atención y apoyo en tu ciudad. Con seguridad, si aprendes a visibilizar casos que han hecho frente al suicidio: estarás tomando una potente medicina preventiva.