El 24 de enero de 2022, el accidente de Egan Bernal consternó a todos los amantes del ciclismo en Colombia. El pedalista estaba entrenando en las carreteras de Cundinamarca cuando chocó con un bus a más de 80 Km/h y quedó inconsciente. Las alarmas se encendieron inmediatamente; pero después de un año y seis meses largos, el colombiano pudo demostrar que parece hecho de acero. El ciclista logró tener una recuperación récord después de tener casi 20 huesos rotos, y Egan en el Tour de Francia 2023 está demostrando que no le importa reiniciar desde abajo en el Ineos.

