La estrategia de Egan para lograr la hazaña en el Tour

Cuando en enero del 2022 Egan Bernal chocó contra un bus en las carreteras de Cundinamarca mientras preparaba la temporada, pocos creían que pudiera volver a caminar. Después, cuando lo vimos cojeando desde su casa pocos creían que volvería a subirse a la bicicleta, pero se subió. Se fue haciendo fuerte. Si, estaba descartado regresar a una competencia. Difícilmente lo lograría. Pero antes de acabar ese año ya participaba en el Tour de Dinamarca. Y vino el 2023 y lo vimos hacer un Top 10 en una competencia tan implacable como el Tour de Romandía. En el gran examen antes del Tour de Francia, el Criterium Dauphiné, Egan Bernal incluso se atrevió a atacar. Se sentía tan bien que se animó a participar, contra toda lógica, en el Tour de Francia como líder de su equipo, el INEOS; uno de los más fuertes del mundo. Por eso está montando una estrategia para lograr la gran hazaña en el Tour de Francia

¿Cómo llega Egan Bernal al Tour de Francia?

Y a Egan no le da pena decir que va a hacer protagonista. Miren, Egan no está para ganar el Tour. Acá no vamos a vender humo. Hay dos extraterrestres en esta competencia. Pogacar y Jonas Vingegaard se debaten los dos primeros puestos del podio. Esa esa una carrera, la de los dioses del ciclismo, después vendrán los que corren por el tercer lugar, la carrera de los mortales y ojo, ahí veo a Bernal. Egan tenía dos contendores fuertes, Richard Carapaz y Enric Mas pero el ecuatoriano y el español se cayeron y salieron de competencia. Ahora quedan para competirle al colombiano Jay Hindley, campeón del Giro de Italia 2022, Mikel Landa, uno de los ciclistas más corajudos del pelotón, David Gaudu, y poco más.

En ese sentido el de Zipaquirá podía conservar la ilusión de estar en el podio, de ser el mejor de los mortales. Sería, en mas de un siglo de Tour, la recuperación más fulgurante de un ciclista en mucho tiempo. Por eso nos vamos a prender del Tour y ojalá que los gritos de Mario Sábato vuelvan a retumbar en las casas de Colombia. En las primeras etapas se ve más fuerte que muchos de sus rivales. Ojo, que Egan ya torció la mala suerte y vendrá de menos a mas. Será tercero, que el Dios de las bicicletas nos ayude. Él y su fisioterapeuta de Nemocón Andrés Hernández. Un tipo humilde de verdad

¿Cómo es la estrategia de Egan Bernal?

La estrategia será soportar a como de lugar el ritmo de las primeras etapas, reservar energías durante las dos primeras semanas. No hay contrarreloj, lo que le viene como un guante. Aguantar las dos primeras semanas y explotar en la tercera. Entonces, será leyenda una vez más. Vamos por el último lugar del podio.

