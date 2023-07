.Publicidad.

Una verdadera tormenta política se desató esta semana por los reveladores audios que descubrió la revista Semana y que comprometen seriamente el accionar de David Zuluaga durante la campaña de su papá en el 2014.

¿Cuál fue el comportamiento de Uribe?

El expresidente, en vez de reconocer las evidentes faltas morales en las que calló el que era el candidato del Centro Democrático para frenar un segundo mandato de Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe consideró que esto era una tragedia y lo hizo en este tono: “Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”.

¿Por qué es triste la vejez de Uribe?

En este trino uno de sus más estructurados contradictores desde hace dos décadas, el director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, afirmó que a Uribe le falta “valentía” y que este capítulo engorroso refleja el mal momento que vive el expresidente: “Es triste la vejez de Álvaro Uribe, tan frentero, siempre dispuesto a poner la cara por los suyos y ahora diciendo que no sabe de los falsos positivos, que no conoció de la financiación ilegal de Óscar Iván Zuluaga, que le mintieron. La valentía es el último valor y no lo veo”.

El expresidente llegó a tener más del 70% de favorabilidad en su imagen entre los años 2006 y 2010, sin embargo su discurso sufrió un evidente desgaste hasta el punto de presentarse un fenómeno durante las últimas elecciones presidenciales: el voto castigo perjudicó a su candidato, Federico Gutiérrez y le favoreció a Gustavo Petro hasta el punto que buena parte de los mas de 11 millones de votos con los que ganó, los consiguió gracias a la mala imagen de Uribe

