Ella es la bogotana detrás de Workcango, la plataforma que saca adelante cualquier emprendimiento

Aunque de pequeña no soñaba con construir esta empresa, durante su último semestre de universidad todo cambió y decidió darle vida a este gran negocio

No todos son aptos para ser emprendedores, esto es una realidad que quizás muchos no aceptan. Sin embargo, hay otros que asumen el reto y deciden crear su propia empresa, cueste lo que cueste. Este es el caso de la joven Julia Flórez que con tan solo 24 años, tiene una gran startup que ha tenido un crecimiento sorprendente. Hace dos años, esta mujer decidió hacer uso de sus conocimientos al ver un panorama al que le hacía falta algo, que ella desarrolló. Ni siquiera durante sus primeros semestres de universidad pensó en que llegaría a darle vida a este proyecto. Estamos hablando de Workcango, una plataforma ideal para aquellas personas que están emprendiendo.

Así fue como nació Workcango, el gran emprendimiento de Julia Flórez

Ella no soñaba desde pequeña en convertirse en una gran empresaria, ni siquiera se venía esto a su mente al entrar en la universidad. Sin embargo, el emprendimiento la seguía a ella, pues desde su etapa escolar debía involucrarse con este mundo. Cuenta ella en entrevista para Las Dos Orillas que cuando estaba en el colegio, debía ver una materia relacionada con el emprendimiento. Aún así, a ella no le llamaba mucho la atención el tema. En ese entonces no conocía el potencial que tenía este mundo y como ella podía sacarle el mejor provecho. Pero las cosas cambiaron con el paso del tiempo para ella.

Julia Flórez, creadora de Workcango

Empezó a sentir la necesidad de tener un reto en su vida y poder impactar a los demás con su trabajo. Julia entendió que desde sus estudios, podría ayudar a otros, a aquellas personas que lograrían ser beneficiadas por medio de un emprendimiento. Para Julia Flórez, ese último semestre significó un cambio sorprendente. Es como cuando tienes una venda en los ojos y te la quitan y tienes claridad de lo que hay al frente. Para ella, esto fue así, aunque no fue sencillo, pues emprender no es algo para todos y no es nada sencillo. La joven ha enfrentado un gran número de retos, "todos los que te puedas imaginar", nos dice ella.

Lo tecnológico, lo estructural y demás, han sido nuevos aprendizajes para ella. Sin embargo, nada ha logrado detenerla y mermar esas ganas de salir adelante con Workcango. Además Julia es una mujer receptiva que ha decidido escuchar a aquellos que la rodean para seguir mejorando. Esto no significa que ella no haya querido tirar la toalla en algún punto. Los dos primeros meses fueron cruciales para ella, la falta de ingresos al inicio la pusieron a dudar. Julia tuvo que tener mucho carácter para sortear esas dudas y miedos. Se plantó como un árbol con raíces profundas para no soltar su idea y seguir adelante y lo consiguió.

Lo qué hace esta startup y los beneficios que ofrece

En un inicio la idea de la empresa era poder conectar emprendedores y proyectos, freelancers y mucho más. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto fue cambiando, al descubrir que la necesidad que había realmente era más grande. Julia entendió que una empresa necesitaba mucho más que una conexión y vio la posibilidad de sumar temas de inversión, créditos y más. Todo esto con la idea de que aquellos que se acercaran a Workcango, pudieran encontrar allí lo que necesitaran para impulsar su emprendimiento, proyecto, etc. Hoy en día, ofrecen un ramillete de servicios para aquellos que hagan uso de esta plataforma.

La mejor forma y la más sencilla de decir lo que hacen, es un acompañamiento a la empresa y personas. Pero, esto no logra resumir en sí todos los servicios que da Workcango, pero si permite que la gente entienda esa filosofía de la empresa. Poder ayudar y acompañar a aquellos que busquen sus servicios, en busca de mejorar, crecer y salir adelante. Por medio de su marketplace logran dar esa confianza, pues allí, la gente y las empresas pueden ofrecer sus servicios y proyectos. Respecto a los programas, el trabajo ha sido con todo el compromiso, contando con los debidos profesionales para dar el mejor asesoramiento y acompañamiento.

En busca de marcar la diferencia, Julia Flórez entendió que la idea era no segmentar la empresa. Incluir a las grandes empresas, a las pequeñas y a todos aquellos que se acerquen a la plataforma en busca de adquirir sus servicios. Esto mismo les ha permitido expandirse en el exterior, esto en cuanto a su marketplace, el cual ya trabaja a nivel global. Respecto a sus programas de crecimiento, es algo que actualmente se maneja en Colombia pero esperan implementarlo pronto en toda Latinoamérica.

El futuro de este Startup que busca convertirse en una empresa

Hoy en día el reto más grande que tiene Julia Flóres y Workcango es pasar de ser una startup a una empresa. Ella es consciente de lo que significa esto y lo difícil que puede ser. Sin embargo, así como una vez se demostró a ella misma que podía salir adelante, recién iniciando todo, hoy sabe que puede sortear este nuevo obstáculo. Lo cierto es que ella, tiene muy en claro que lo primordial es darle un excelente servicio a su comunidad. Sabe que de esto depende su crecimiento, aunque antes que crecer, Julia quiere ofrecer lo mejor, pues bajo esta idea, fue que nació este proyecto.

Aunque han sido varias las cosas que ha tenido que sacrificar para llegar hasta este punto, Julia sigue con determinación. Ese carácter y anhelo por conseguir lo que sueña, se ha convertido en el combustible para seguir adelante. No es fácil, hay que reconocerlo, pero si fuera fácil, todo el mundo lo haría.

