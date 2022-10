El polémico escritor Fernando Vallejo llega a sus 80 años más irreverente que nunca

Por: Mh Escalante |

octubre 25, 2022

Este mes de octubre Fernando Vallejo celebra sus 80 años, recordemos como si hubiera sido apenas hace una semana su paso por París en noviembre de 2010. El tiempo pasa inclemente para el común de los mortales pero no para los escritores.

Cuando se está frente a Fernando Vallejo lo primero que resalta en él es su clase: ponderado, vestimenta sencilla pero elegante, dispuesto a su público con simpatía y muy concentrado al abordar temas de literatura sin hacer alarde de sus conocimientos. Vallejo convierte la disertación en agradable conversación. Todo lo opuesto del hombre violento que los colombianos quieren ver en él.

En diciembre de 2010 Fernando Vallejo participó en París en un evento literario denominado “Les Belles Etrangères” dedicado a la literatura mundial. Ese año la invitada de honor fue la literatura de Colombia.

Fernando Vallejo habló en el Teatro del Odéon, -situado en el memorable barrio latino de París-, sobre la obra del escritor y el ejercicio de la traducción: qué tanto pueden viajar las palabras a través de los idiomas, qué tanto pueden comunicar u omitir. Serán iguales las sensaciones entre un lector que llega a sus libros en español y aquel que los lee en francés, italiano, inglés...

Fernando Vallejo con estilo sin poses se veía al opuesto de otro escritor colombiano que alguna vez escuché en una Feria del Libro de Bogotá cuando presentaba su cuarta novela, una de ellas traducida al francés.

Este se comportaba ya como premio Nobel ante el auditorio bogotano, lo cual no le impedía recurrir a viejos clichés como el del intelectual paupérrimo que tuvo que lavar platos en un restaurante chino de mala muerte en París para poderse costear su quehacer literario cada mañana, en su bohardilla, sobresaltado y desvalido ante la «errible» página en blanco.

Mientras que Fernando Vallejo vivía en aquel entonces en México y de sólo su oficio de escribir, el segundo viviría en la India como embajador de Colombia. Esa connivencia con el poder no caracteriza a Fernando Vallejo. Es verdad, Vallejo personifica al odioso colombiano que ha hecho de su ira por Colombia su capital literario. En realidad lo que lo mueve a escribir con virulencia es el amor y entrañable conocimiento que tiene de ella, o de él.

Fernando Vallejo vehicula estereotipos, es cierto, y probablemente le guste alimentarlos, una manera de jugar como un chiquillo con la opinión. En carne y hueso el escritor personifica la buena educación, en la entrevista por la radio el ideólogo vitupera contra todo el mundo.

Su famoso odio por Colombia nace porque al explorarla hasta las entrañas constata que se está pudriendo lo que él tanto ama. De ahí su ternura. Podríamos decir que Fernando Vallejo no le pertenece a Colombia, que es de América Latina, y de España, por la lengua, que también él tanto ama, pero no por lo que más repudia: las cabezas coronadas y la crueldad hacia los animales.

Un periodista francés le recordaba esa vez a Fernando Vallejo en el Odéon que “La Virgen de los Sicarios », se había conocido en Francia gracias a la película de Barbet Schroeder (2000), y que esa historia no podía ser más que ficción pues algo tan descabellado no puede existir. «No, le respondió Vallejo, mi novela no es una ficción porque yo no miento jamás. Que le dé un toque literario a mi texto es otra cosa pero lo que cuento es la realidad”.

Un defensor de los animales como Fernando Vallejo es de hecho un defensor de la dignidad humana.

¿Qué tiene de extravagante que Vallejo haya decidido entregar el dinero de su Premio Rómulo Gallegos en 2003 a una organización protectora de perros callejeros en Caracas? Mientras que las ONG internacionales lo hacen

por hombres y por pueblos, Fernando Vallejo lo hace por los animales, la minoría más estropeada, humillada y masacrada en el mundo. Fernando Vallejo ama las palabras pero su asunto profundo es la vida. Por eso su ataque a los que se oponen a ella.

Feliz cumpleaños, cher escritor...