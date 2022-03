El Pacto Histórico: ¿única alternativa popular?

Por: Rodrigo López Oviedo |

marzo 14, 2022

El Pacto Histórico previó sacar cinco millones de votos en su consulta y las urnas le dieron cinco millones 800 mil. Dentro de ella, Gustavo Petro, superó con sus votos la sumatoria de los que obtuvieron los ganadores de las otras dos.

Entre todas las candidaturas, Francia Márquez, también precandidata del Pacto, obtuvo la tercera votación, tan solo superada por su compañero Petro y por Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha.

Pese a lo anterior, alguien dijo que el Pacto Histórico había querido ir al Mediterráneo y solo pudo llegar a San Andrés. Es esa una interpretación sesgada, por supuesto, pero si así lo fuera, tendríamos que contestar que lo de San Andrés es solo una parada técnica.

Nuestro destino es claro y, si nos esforzamos un poco más, no tendremos más que prepararnos para el feliz arribo.

Con respecto al Tolima, y refiriéndome exclusivamente a la Cámara, confieso que reiteré en las urnas lo que fue mi anuncio: voté en blanco, y no me arrepiento. Considero que los principios están por encima de los cálculos, que la coherencia no puede dejarse relegar por el pragmatismo y que las promesas (lucha contra la corrupción y por nuevas formas de hacer política, por ejemplo) no pueden utilizarse para solo allanar caminos.

Las cosas hay que hacerlas bien desde el principio y no fue así como comenzamos a hacerlas en el Pacto Tolima. De ello dan cuenta las alianzas con el clan político-familiar de Emilio Martínez y la admisión de su candidata Sandra Salazar Martínez.

El Pacto logró llevar a la Cámara a una de sus candidatos. La exaltada fue Martha Alfonso, ante lo cual debo expresarle a todos los que participaron en su campaña mis más sinceras felicitaciones. Digno de admiración fue el férreo compromiso que desplegaron ante su candidatura, como lo demostraron mediante las entusiastas concentraciones de respaldo que realizaron en todos los rincones del Tolima. Todos debemos quedar convencidos de que con Martha Alfonso tendremos la mejor representación a la Cámara que el departamento haya tenido en los últimos tiempos.

A Martha Alfonso le queda la gran responsabilidad de aplicarse a fondo a la tarea de hacernos olvidar los votos manchados que contribuyeron a que el Pacto superara el umbral y lograra conquistar la curul que tanto bien, esperamos, le produzca al Tolima.

Estamos seguros de los esfuerzos que realizará para contribuir al buen desempeño de la que será la mayor bancada en la historia de los sectores alternativos en Colombia, así como al fortalecimiento del Pacto, la única opción popular del momento presente.