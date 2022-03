La prepotencia de Caterine Ibarguen que le salió cara en las elecciones al Senado

Caterine Ibargüen fue la única cabeza de lista al Senado de la República que se quemó en los partidos que tenían lista preferente. Su incursión en la política fue un fracaso y por ende también del Partido de la U que confió en ella para encabezar a sus aspirantes y además perdió 4 curules.

Desde que se anunció su candidatura al Senado se levantaron muchas críticas en contra de la medallista olímpica y en su momento mejor saltadora triple del mundo, pero ahora tras las elecciones varios periodistas mostraron su descontento con la forma en que la campaña de Ibargüen enviaba constantemente mensajes de texto invitándola a votar por ella.

Durante su carrera como deportista, la llamada "diosa de ébano" fue muy esquiva a varias entrevistas exclusivas con varios medios, lo que causó mucho descontento entre el sector del periodismo. Ahora, en un momento en el que Caterine estaba necesitada de votos, la campaña envió masivos mensajes de texto y entre ellos cayeron a varios periodistas que precisamente rechazó y ahora le cobran que ruegue por votos. Es el caso de Johana Palacios de City TV y Julián Céspedes de Win Sports.

Me disculpan subirme en ese bus. Con la diferencia que a ustedes les dijo NO, a mi jamás me respondió, pero si recuerdo que me envió la razón que no le molestara más y que no le interesaba hablar con la prensa.

Hoy le recuerdo que hablar con la prensa es hablarle a la gente. pic.twitter.com/NKmZUw10oW

— Julián Céspedes (@JulianMCespedes) March 12, 2022