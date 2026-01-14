- Dos colombianos que le apostaron a Yeison Jiménez con disqueras de peso seguirán haciendo millones con sus canciones

Alejandro Jiménez de Sony Music y Antonio Silva de Universal fueron claves en el ascenso del cantante y hoy sus catálogos manejan la jugosa herencia del artista

La partida de Yeison Jiménez ha dejado múltiples dudas sobre el futuro de sus empresas y el destino de las regalías de sus canciones. Aunque durante los últimos años el caldense estuvo al frente de gran parte de sus proyectos y lanzamientos, varias disqueras de peso hicieron parte de su carrera y trabajaron con él en temas que hoy no dejan de sonar en diferentes rincones del país. Entre ellas se encuentran Universal Music Group y Sony Music Colombia.

El último gran contrato que firmó Jiménez fue con Fonovisa Records, sello de Universal Music Latin Entertainment. En su momento, Yeison fue presentado como uno de los artistas juveniles más importantes de Colombia. El encargado de liderar ese acuerdo fue Antonio Silva, managing director de Fonovisa Disa USA/México. Con esta alianza se buscó expandir la carrera del cantante en el exterior, un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta que el sello regional mexicano ha sido casa de artistas como Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández.

Con Fonovisa, Yeison lanzó canciones como Tu amante, que hoy supera los 30 millones de reproducciones en YouTube. Además, presentó su álbum Quinto Elemento, del que se desprenden temas como Ni tengo ni necesito y Bandida, trabajos que consolidaron al colombiano dentro del estilo mariachi y le permitieron alcanzar un mayor reconocimiento internacional. A partir de ahora, parte del éxito y de las regalías que sigan generando estas canciones tendrá como destino las arcas de esta poderosa compañía.

Sin embargo, el verdadero salto en la carrera de aquel joven que trabajó en plazas de mercado llegó con Sony Music, sello con el que lanzó varias de las canciones más recordadas de su repertorio.

El éxito de Yeison Jiménez junto a Sony, la empresa que se verá beneficiada con las regalías

Antes de su alianza con el sello regional de Universal Music Group, Yeison Jiménez firmó con Sony Music Colombia en 2018. El acuerdo fue histórico, pues se convirtió en el primer artista de su género en hacer parte de ese sello discográfico en el país. Detrás de ese contrato estuvo Alejandro Jiménez, considerado por muchos como una de las mentes más influyentes detrás de los artistas más exitosos de Sony.

Alejandro, bogotano y pionero en la formalización de contratos dentro de la industria musical, cuenta con una amplia trayectoria trabajando con artistas de talla internacional. Gracias a esa alianza, Yeison lanzó canciones como Maldita traga, Aventurero —una de las más emblemáticas de su carrera— y Mi venganza.

Estas canciones, que han tenido un notable repunte en reproducciones en los últimos días, continúan generando regalías, de las cuales una parte corresponde al sello Sony en Colombia. No obstante, una porción importante de los ingresos, así como otros negocios y derechos del artista, quedará en manos de su familia, que ahora deberá asumir el manejo de ese legado musical y empresarial.

