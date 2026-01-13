La ruta para llegar al cautivador pueblo de Boyacá, cerca a Tunja y reconocido por su cultura artesanal

Aunque muchos ya están regresando de sus vacaciones, otros aprovechan estas fechas en las que ciertos destinos no tienen tanta afluencia de público para conocerlos con más calma. En medio de la inmensidad de lugares por descubrir en el país, aparece un cautivador y encantador pueblo de Boyacá, un rincón realmente llamativo por todo lo que ofrece a quienes se animan a llegar hasta allí. Un detalle no menor es que no está lejos de Tunja, una ciudad clave que también se puede incluir en el recorrido. Le contamos cómo llegar y qué podrá hacer en este destino.

Este es el camino que conduce a Nobsa, encantador pueblo de Boyacá

Para llegar a este histórico municipio es necesario recorrer cerca de 200 kilómetros, lo que se traduce en unas tres horas de viaje, aproximadamente. Desde Bogotá se debe salir por el norte de la ciudad y tomar la vía que conduce hacia la capital del departamento, aunque no es necesario ingresar a Tunja para continuar el trayecto.

Ahora bien, si se parte desde Tunja, el recorrido es mucho más corto. Son cerca de 68 kilómetros hasta Nobsa, un viaje que puede tardar alrededor de una hora, quizá un poco más dependiendo del tráfico. Se trata de un pueblo con una historia marcada y un encanto particular, razones suficientes para incluirlo en la lista de lugares por conocer durante este 2026.

Todo lo que ofrece este municipio a sus visitantes

Puede que muchos ya hayan escuchado hablar de Nobsa, aunque no todos conocen realmente lo que este destino tiene para ofrecer. Lo cierto es que se trata de uno de los centros artesanales más importantes de Boyacá. Allí se extrae y transforma la roca caliza, una actividad que se ha convertido en uno de los pilares económicos del municipio.

Pero no es la única. La lana también ocupa un lugar central en la identidad de Nobsa. En sus talleres se elaboran ruanas, cobijas, sacos y múltiples prendas y accesorios a partir de lana de oveja. Además, aunque pocos lo saben, en este municipio se ha hecho famosa la técnica de elaboración de campanas, una tradición que se mantiene desde hace más de 100 años. De allí han salido campanas que hoy suenan en iglesias de diferentes regiones del país, lo que evidencia la relevancia artesanal e histórica del pueblo.

A esto se suma la posibilidad de recorrer distintos espacios emblemáticos. Los visitantes pueden conocer tanto la capilla como la iglesia principal del municipio, o detenerse en alguno de los restaurantes locales para probar platos típicos como el cordero asado o el tradicional cocido boyacense. Un destino con identidad propia, tranquilo y auténtico, que sin duda vale la pena conocer si se está recorriendo Boyacá.

