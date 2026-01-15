La historia de Yeison Jiménez, marcada por la lucha y la superación, podría convertirse en una bionovela de RCN, basada en una idea del mismo artista.

La historia de Yeison Jiménez sigue escribiéndose, incluso después de su partida. En las últimas horas ha comenzado a circular con fuerza la versión de que RCN estaría preparando una bionovela inspirada en la vida del cantante, una producción que tendría un valor especial: habría sido una idea concebida por el propio artista antes de morir.

La información fue revelada por el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien aseguró que el canal ya estaría explorando el desarrollo del proyecto. Aunque por ahora no existen anuncios oficiales ni detalles de casting o fechas, el rumor ha despertado gran expectativa entre los seguidores del intérprete de música popular.

Una historia que Yeison Jiménez quería contar sin adornos

En vida, Yeison Jiménez manifestó en varias ocasiones su deseo de narrar su propia historia en un formato audiovisual. Su intención no era idealizar su carrera ni romantizar su pasado, sino mostrar con crudeza el camino que recorrió antes de alcanzar el reconocimiento nacional e internacional.

El artista incluso había pensado en el nombre del proyecto y en el enfoque narrativo. Quería una serie honesta, directa y sin filtros, que expusiera tanto los momentos de éxito como las etapas más difíciles de su vida personal, marcadas por la pobreza, la violencia y decisiones que, según él mismo contó, estuvieron a punto de costarle la vida.

En una entrevista con el periodista dominicano Tony Dandrades, Yeison, quien ya había actuado en la serie 'Marilyn Live' de Teleantioquia, explicó que sentía una responsabilidad con los jóvenes que lo veían como un referente. Su historia, decía, podía servir como prueba de que sí es posible cambiar el rumbo, aun cuando el entorno parezca empujar hacia el fracaso.

La posible bionovela de RCN también entraría a disputar audiencia con otros proyectos similares que se estarían desarrollando en la televisión colombiana (como la posible bioserie de Jessi Uribe y Paola Jara en Caracol), en un momento en el que las historias de vida de artistas populares han demostrado gran acogida.

Por ahora, no se sabe si la producción contará con la participación directa de la familia del cantante ni qué tanto del material planeado por él será retomado. Lo cierto es que la vida de Yeison Jiménez, llena de contrastes y decisiones radicales, parece destinada a la pantalla, como él mismo lo imaginó.

