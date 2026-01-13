Con una carretera de 120 km, el Grupo Aval se propone a mejorarle la vida a los habitantes de la Alta Guajira

Pese a la pobreza en La Guajira, la alianza público-privada de Misión La Guajira llevó agua y energía a comunidades wayuu y ahora impulsa una vía clave

Pese a mantenerse como el tercer departamento con mayor incidencia de pobreza multidimensional —según el DANE—, en La Guajira no es sencillo que los programas sociales despeguen, ya sea por corrupción o por la idiosincrasia propia de la región.

Aun así, con resultados positivos culminó recientemente la iniciativa Misión La Guajira, en la que Estado y empresarios privados se aliaron para llevar agua, energía y desarrollo a comunidades de la Alta Guajira, hogar del pueblo wayuu. Ahora, el reto son las vías en este abandonado rincón del extremo norte del país.

En un contexto adverso, donde el escándalo por el desvío de recursos de la UNGRD tuvo lugar precisamente en esta región, y donde el Gobierno nacional, pese a sus diversos anuncios, ha incumplido, Misión La Guajira se convirtió en un espacio de articulación público-privada. En esta alianza participaron la Gobernación de La Guajira, el Grupo Aval —uno de los conglomerados empresariales más importantes del país— y otros socios, como el Grupo Prisa, que tras dos años de trabajo lograron beneficiar a 21.000 personas de 80 comunidades, brindándoles soluciones de agua potable, infraestructura eléctrica solar, conectividad a internet e iniciativas de desarrollo económico.

En ese sentido, ya finalizada la iniciativa, el Grupo Aval ha manifestado su intención de mantener el compromiso y ahora podría hacer realidad un viejo anhelo: la vía entre el corregimiento de Nazareth, en el municipio de Uribia, y Puerto Bolívar, conocido por ser el puerto desde donde se despacha por vía marítima el carbón de El Cerrejón. “Son 120 kilómetros en línea recta que transformarían la historia del departamento de La Guajira”, destacó el gobernador del departamento, Jairo Aguilar.

El mandatario señaló a Caracol Radio que los estudios y diseños de la vía ya están siendo elaborados por el Grupo Aval, según anunció a inicios de diciembre María Lorena Gutiérrez, presidenta del conglomerado. Cabe recordar que este grupo mantiene inversiones en diferentes vías del país, como el corredor de la vía al Llano. “Sería algo histórico”, puntualizó Aguilar.

¿Por qué sería una vía de gran impacto? Se trataría de un corredor que permitiría el tránsito incluso durante las inclemencias del invierno, facilitaría el transporte de alimentos y el desarrollo del comercio en la Alta Guajira de manera más eficiente y a menores costos. También permitiría trasladar pacientes en estado crítico con mayor rapidez hacia centros de salud de mayor complejidad, que hoy son transportados en helicópteros del Ejército y la Policía.

Asimismo, supondría una oportunidad para el desarrollo turístico, al incluir un circuito que integraría la serranía de La Macuira y las playas aún vírgenes del extremo norte del país, en un entorno de gran riqueza cultural.

Esta vía no debe verse solo como una obra de asfalto, sino como un cordón umbilical que saque a la Alta Guajira del siglo XIX y la conecte con la oferta institucional. La oportunidad no es solo mover automotores, sino integrar a esta región a la economía, garantizando que el derecho a la salud y al comercio no dependa de si un vehículo puede o no cruzar el desierto.

Se trata de una transformación que enfrenta múltiples desafíos, entre ellos las consultas previas que ya han obligado a empresas eólicas a replantear sus inversiones en territorio peninsular.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.