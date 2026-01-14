- Estos son los venezolanos que se hicieron millonarios con Chávez a quienes Suiza les congeló sus cuentas

El yerno de Chávez, familiares, exministros, altos funcionarios de PDVSA, banqueros que saquearon a Venezuela no van a poder aprovechar sus fortunas

El anuncio que hizo l 5 de enero el Consejo Federal Suizo puso en serios aprietos a la cúpula del Chavismo que sacó millones de bolívares para convertirlos en francos suizos y camuflarlos en el exterior. La decisión de congelar las cuentas que 37 venezolanos habían abierto en bancos en Ginebra puso en evidencia la riqueza acumulada de parientes y altos funcionarios del círculo de poder durante los 15 años de la Revolucion bolivariana hasta la muerte de Hugo Chavez el 5 de marzo del 2013 quien fue sucedido por Nicolas Maduro elegido ese mismo año.

Además del dinero en cuentas suizas que no podrán utilizar durante los próximos 5 años, hasta 2030, tenían también multiples propiedades en Venezuela y en otros países que empiezan a ser identificadas. Por sus perfiles profesionales y sus roles en el gobierno se evidencia que son patrimonios líquidos derivados de la contratación con dineros públicos o beneficios de negocios entregados por el régimen a su círculo de privilegiados cómplices en el poder.

Los parientes de Hugo Chavez y de Nicolas Maduro

Hugo Chávez y su primogénita Rosa Virginia

El yerno de Chavez Jorge Alberto Arreaza, casado con la primogénita Rosa Virginia Chávez Colmenares, menos protagónica que su hermana Gabriela, está en la lista.

Jorge Arreaza fue yerno de Chávez y titular de muchas carteras incluida la cancillería

Amasó dinero y poder porque también fue vicepresidente de su suegro y ministro de varias carteras

Aparece también Nicolás Maduro, presidente de Venezuela quien está desde el pasado 3 de enero detenido en una prisión de Brooklyn, NY. Y su esposa, también en prisión Cilia Flores quien además es diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela

Los tres hijos de Cilia que adoptó Maduro, Los Chamos están en la lista suiza

En la lista está ella junto a sus hijos Walter Jacob, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores, fruto de su relación con el expolicía Walter Ramón Gavidia Rodríguez, adoptados por Maduro, y conocidos en los medios venezolanos e internacionales como “Los Chamos”.

Los ministros que manejaban la plata en el gobierno de Hugo Chávez

Entre los ex altos funcionarios del régimen se incluye a Jorge Alberto Arreaza Montserrat, quien además de yerno, fue vicepresidente de la República y ministro en diversas carteras estratégicas, como Relaciones Exteriores, Industria, Comunas y Minería.

También está Angélica María Barrios Noriega, exdirectora del área de inversiones y valores de la Oficina Nacional del Tesoro.

Seguidos por exministras y exparlamentarias como Marleny J. Contreras de Cabello, esposa de Diosdado Cabello, quien dirigió los ministerios de Turismo y Obras Públicas, Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico y exdirector de comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y Alejandro José Andrade Cedeño, quien fue tesorero nacional, viceministro de Finanzas y presidente de Bandes, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

A lo que se suman Luis Carlos de León Pérez, exdirector financiero de Electricidad de Caracas, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, ex alto funcionario del sector eléctrico y Haiman El Troudi Douwara, exministro y exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Alejandro Betancourt y Pedro José Trebbau se beneficiaron con Chávez en el apagón y con Maduro en petróleo

Los jóvenes bolichicos que se aprovecharon del apagón La lista incorpora también a empresarios vinculados y enriquecidos en el poder, como Leopoldo Alejandro Betancourt López, cofundador de la empresa Derwick Associates de Venezuela S.A. su primo Pedro José Trebbau López, cofundador de Derwick Associates y Francisco Antonio Convit Guruceaga, directivo de esa empresa. Los llamados 'bolichicos', jóvenes que se enriquecieron luego de recibir contratos a dedo para resolver la crisis eléctrica de Venezuela.

Los de petróleo, de la poderosa petrolera venezolana Pdvsa

De Pdvsa, llamada la caja menor del régimen, están Rafael Darío Ramírez Carreño, ex presidente de la petrolera estatal, ex vicepresidente y excanciller, junto a su primo Diego José Salazar Carreño. También Francisco Rafael Jiménez Villarroel, exdirector; Álvaro y Adolfo Ledo Nass, antiguos asesores jurídicos; y Carlos Erik Malpica Flores, exvicepresidente de finanzas de Pdvsa y extesorero nacional, con Eudomario Carruyo Rondón, exdirector financiero de PDVSA Simón Alejandro Zerpa Delgado, exministro de Economía y Finanzas, y exdirectivo de Pdvsa. Y Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo.

Los banqueros y los de los medios

En la lista de los 37 se incluye a banqueros y operadores financieros como Leonardo Gonzales Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela, junto a sus hermanos Eudoro Antonio y José Ángel González Dellán. Pedro Binaggia, abogado y gestor de patrimonios cercano a Hugo Chávez y Rafael Eduardo Wolkmar Cedeño, cercano a altos exfuncionarios financieros.

Los medios aparecen con Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario, presidente y copropietario del canal Globovisión, con Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, directivo y copropietario del mismo.

