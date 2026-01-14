Tras su muerte, Yeison Jiménez entra al top global de Spotify y dispara el consumo de Aguardiente Amarillo

En medio del duelo, hubo récord de reproducciones que llevó su música al primer lugar del Top 50 del país; tenderos reportaron Aguardiente Amarillo agotado

La muerte de Yeison Jiménez no solo dejó un vacío en la música popular colombiana. También despertó una forma distinta de recordarlo, una cadena de acciones que muestran hasta dónde llegó su influencia. El artista amado y llorado ahora por muchos entro al top global de Spotify y activo el consumo de Aguardiente Amarillo de Manzanares; botellas que hoy se levantan como un homenaje silencioso.

En cuestión de horas, el cantante caldense pasó del luto nacional a convertirse en una tendencia mundial. Tras conocerse su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, miles de seguidores empezaron a reproducir su música como forma de homenaje. El resultado fue histórico, pues Yeison Jiménez entró por primera vez al Spotify Global Artist 200, alcanzando el puesto 44, por encima de artistas internacionales como Maroon 5, Dua Lipa o Daddy Yankee.

En Colombia, el impacto ha sido mayor. El artista que cantaba con el corazón, pasó a ocupar el primer lugar del listado Top 50 del país y dominó las listas de YouTube, donde sus videos llegaron al top 7 en un solo día. Canciones como Aventurero y Destino Final han sido las más sonadas en los últimos días y se han convertido en un símbolo de despedida.

Pero el fenómeno no se quedó en las plataformas digitales

Mientras sus canciones suenan en casas, bares y velatones, en tiendas y licoreras empezó a notarse otro movimiento: el aumento en el consumo del Aguardiente Amarillo de Manzanares. Tenderos y comerciantes, aseguran que muchos clientes lo piden “por Yeison”, como quien brinda para no olvidar.

El cantante nacido en Manzanares, Caldas, fue uno de los principales embajadores del Aguardiente Amarillo, marca insignia de la Industria Licorera de Caldas. El propio artista lo promovía en escenarios, entrevistas y celebraciones, convirtiéndolo en parte de su identidad pública. Para sus seguidores, el licor quedó asociado a su música, a su origen y a su historia de superación.

La Industria Licorera de Caldas lo ha reconocido desde hace un tiempo como embajador y, tras su muerte, destacó no solo su carrera artística, sino el papel que tuvo en posicionar una marca profundamente ligada al territorio. Hoy, ese vínculo se traduce en un consumo cargado de simbolismo, pues no es solo una bebida, es un gesto de memoria.

Su voz sigue sonando en los rankings globales y su nombre reaparece cada vez que alguien sirve un trago de Amarillo para brindar por él. Entre playlists y botellas, el artista se convirtió en algo más que un cantante, es un referente cultural que incluso en la ausencia sigue marcando tendencia.

