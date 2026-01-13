- Quiénes están detrás del gran centro comercial al norte de Bogotá que podría reactivarse en estos días

En la lista de proyectos de Bogotá hay uno, al norte de la ciudad, que acumula múltiples años de retraso. Se trata de Américas 7/100, también conocido como América Centro de Negocios. Este lugar fue concebido como un gran edificio de oficinas que, además, contaría con su propio centro comercial de gran escala. Como lo indica su nombre, su ubicación estaría en la carrera Séptima con calle 100 y, de hecho, hoy todavía se puede ver una de las torres que hace parte de este ambicioso proyecto.

La construcción contemplaba dos torres de oficinas de 20 y 30 pisos, con un área construida total de 114.147 metros cuadrados. El centro comercial, por su parte, tendría 58.363 metros cuadrados de área arrendable, distribuidos en cuatro pisos. Todo esto convertía al proyecto en una de las apuestas corporativas y comerciales más grandes del norte de Bogotá.

Sin embargo, los retrasos no tardaron en aparecer. Uno de los principales se remonta al Plan Parcial El Pedregal, firmado en 2014 durante la Alcaldía de Gustavo Petro. Este fue suspendido tras desacuerdos entre el promotor y la administración distrital, situación que frenó las obras y afectó seriamente la confianza de los inversionistas.

El proyecto fue promovido por Aldea Proyectos, empresa que tiempo después entró en proceso de reorganización, solicitado por su gerente, Julián Bonilla Nieto. Desde entonces, Américas 7/100 empezó a ser visto por muchos como otro posible elefante blanco en la capital.

La luz de esperanza para este centro comercial y oficinas en el norte de Bogotá

Cuando parecía que el proyecto no vería la luz, una resolución devolvió la esperanza. La información fue revelada por El Tiempo y corresponde a una decisión expedida por el IDU, en la que se ordena el pago de $100.863 millones, cifra que equivale al valor indexado de las obligaciones y cargas urbanísticas pendientes. En la resolución también se incluye la demolición del puente existente en la intersección de la calle 100 con carrera Séptima.

Todo indica que esta decisión habilita la reactivación de las obras y, además, permite retomar la comercialización de los distintos espacios del complejo. El propio Bonilla le confirmó a El Tiempo que el grupo Falabella ya habría adquirido el 30 % del centro comercial y que Ecopetrol también tendría interés en hacer parte del proyecto.

Si bien las oficinas son uno de los grandes atractivos de Américas 7/100, el centro comercial juega un papel clave dentro del desarrollo. Aún se desconoce quién será el operador del mall, un detalle que resultará determinante para el alcance y posicionamiento que logre este espacio en el norte de Bogotá.

Aunque el proyecto sigue enfrentando desafíos importantes, todo apunta a que dejará de ser visto como un elefante blanco. Además, se sabe que CREMIL también estuvo involucrado como uno de los inversionistas iniciales, por lo que la reactivación representa una oportunidad para recuperar parte del esfuerzo y la inversión realizada años atrás, cuando el futuro del proyecto parecía perdido.

