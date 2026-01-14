La bióloga llegó hace seis años con una propuesta de educación flexible apoyada en inteligencia artificial y logró cinco estrellas en el ranking QS Stars

Las directivas de la Universidad EAN –Escuela de Administración de Negocios, se la jugaron con una figura controversial, activista en temas ambientales y de género: Brigitte Baptiste. Desde su llegada propuso modificaciones en el método pedagógico y en el pensum para acercarse a un aprendizaje flexible, autónomo y por competencias apoyado por inteligencia artificial. Buscó impulsar la combinación de un aprendizaje práctico con una enseñanza centrada en el estudiante, una puesta que obtuvo reconocimiento internacional: cinco estrellas del ranking QS Stars.

Baptiste llegó a la rectoría en septiembre de 2019, tras haber sido directora del Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt durante alrededor de una década. Su nombramiento en el EAN fue histórico en el país por haber sido la primera vez que una mujer transgénero asumió un cargo en la rectoría de una universidad en Colombia.

La rectora una vez en la dirección en la EAN se concentró en fortalecer la educación virtual y el aprendizaje práctico. Buscando diferenciarse de la educación más estándar donde los alumnos en las universidades sino pierden materias ven aproximadamente los mismos contenidos de la malla curricular; no obstante, la existencia de materias electivas, evocando un ensamblaje en fabrica, donde los materiales son tratados de manera estándar en las líneas de producción.

En relación a la educación virtual, la EAN en pocos meses de haber nombrado a Baptiste tenía la cuarta cantidad de programas virtuales aprobados por el Ministerio de Educación y activos. A la par que se invirtió en un nuevo edificio en El Nogal, se habilitó un App donde se podía consultar los programas desde cualquier dispositivo. Hace unos meses la EAN incluyó herramientas de IA en su educación.

Por un acuerdo entre OpenAI, la creadora de ChatGPT, y la universidad EAN logró integrar de manera oficial el programa ChatGPT Edu, un modelo de inteligencia artificial diseñado para entornos académicos, con la comunidad educativa. Toda esa inversión se reflejó en los indicadores del ranking internacional QS Stars, donde se evalúa la docencia, la empleabilidad, la educación virtual, la sostenibilidad, el buen gobierno entre otros.

El ranking QS Stars es implementado por la organización británica Quacquarelli Symonds (QS). Una consultora fundada por Nunzio Quacquarelli, que realiza auditorias independientes a diferentes universidades con el objetivo de dar una calificación por estrellas en distintas áreas claves de desempeño educativo.

