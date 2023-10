¿Dónde puede comprar las gafas para ver el eclipse y cuánto valen?

.Publicidad.

El eclipse de sol que se presenta este sábado en las horas de la mañana y que se puede ver en Colombia no se puede mirar directamente. No es poque el eclipse en sí, sino porque el sol, en ningún momento, no se puede observar debido a los rayos ultravioletas que aunque son imperceptibles son altamente peligrosos.

Según los astrónomos, a las 11:48 de la mañana de este sábado, hora Colombia, comenzará el eclipse anular del Sol. Desde hace 25 años este fenómeno. La luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra. El momento de mayor intensidad del eclipse anular de Sol será entre la 1.30 y las 2 pm. Y se acabará tipo 3:30 de la tarde.

El efecto de este fenómeno será una oscuridad parcial en medio del día. Varios astrónomos han dicho en distintos medios de comunicación que la oscuridad en Colombia no será tan amplía como en otros países

Para poderlo ver de forma segura, este fenómeno puede verse a través de un vidrio de soldadura número 14 o de unas gafas especiales para ver eclipses, que tienen que tener el certificado internacional ISO 12312-1:2015.

Estas Gafas que se pueden comprar en Internet, pero hay que tener mucho cuidado porque pueden ser falsificadas. Lo más aconsejable es mandarlas a revisar en una o comprarlas en una óptica reconocida. Los valores de estas gafas en internet están entre 7 mil y 15 mil pesos.

Otra forma de ver el eclipse sin gastar un solo peso es poner un colador plástico, con los que las mamás cuelan los jugos, entre el sol y el suelo, a la altura de la cintura. Ahí, a través de los orificios del colador se refleja el eclipse y se podrá ver lo que está pasando a millones de kilómetros. Ojo tampoco es recomendable verlo en el reflejo del agua porque esta hace un rebote de los rayos ultravioletas.