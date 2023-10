Colombia podrá ver este mes un eclipse anular de sol y un eclipse lunar ¿Cuándo son?

Los eclipses son fenómenos astronómicos que se presentan alrededor de 3 o 4 veces al año, pero no todos pueden llegar a ser visibles desde la Tierra. Para este octubre, hay dos pendientes; eclipse solar anular y un eclipse lunar. Quienes son amantes de estos fenómenos, el 14 de octubre podrán disfrutar del eclipse solar anillo de fuego, uno de menos recurrentes que se presentan.

Este fenómeno se produce al ubicarse la Luna entre la Tierra y el Sol, además de la distancia que se tiene con el cuerpo celeste. Por su ubicación, en América Latina será donde mejor se podrá disfrutar, incluyendo a Colombia.

Se estima que la duración de este eclipse sea de alrededor de cuatro horas, aunque el llamado fenómeno del disco, solo se tendrá entre dos y cinco minutos. Se tiene previsto que se pueda disfrutar entre la 1:48 y las 3:15 p.m.

Sin embargo, la fase máxima está programada para la 1:36 p.m., cuando aún no se observe de manera plena en todo el país.

Where can you see the "ring of fire" solar eclipse on Saturday, Oct. 14?



Most skywatchers in the Americas will experience at least a partial eclipse, but a few from Oregon to Texas will see the full annular eclipse as the Moon passes in front of the Sun: https://t.co/m69JrxrMKS pic.twitter.com/5BWbeFZjBc