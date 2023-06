Cucharada de su propia Dibu-medicina: la celebración nigeriana que tiene indignada a toda Argentina 

Uno de los resultados más esperados del mundial sub 20 era la eliminación de Argentina. Para empezar, el seleccionado albiceleste ni siquiera había logrado clasificar por mérito en el Sudamericano sub 20 realizado en Colombia; y logró su cupo a la cita orbital después de que le quitaron la sede a Indonesia. Tras un grupo muy sencillo, con Uzbekistán, Nueva Zelanda y Guatemala, se esperaba que Nigeria diera el batacazo, y fue lo que sucedió. Los africanos derrotaron a los sudamericanos y lo celebraron por todo lo alto.

Sin embargo, la indignación se hizo presente en todos los hinchas argentinos después de conocerse los festejos que realizaron los nigerianos ante las cámaras de televisión. Mientras los futbolistas de la albiceleste pasaban el trago amargo de la eliminación del mundial sub 20, los jugadores de las águilas verdes se burlaron de esto e hicieron gestos que resultaron ser reprochados por la prensa y los fanáticos. Pasando sus dedos pulgares por el cuello exclamaron "Takedown", que significa "Dados de baja".

Aun así, en redes sociales, otros fanáticos del fútbol les recordaron que ellos también se han burlado de otros equipos cuando los han derrotado. A los argentinos no los dejaron olvidar cuando el Dibu se le burló de frente a Mina en la Copa América 2021, o mas recientemente, cuando se paso el trofeo de mejor arquero del mundial por los testículos, irrespetando a todos en Catar.

Yo no se si esos jugadores son mayores pero me gocé cada minuto el triunfo de Nigeria.



Hay llorones que no les gustó la celebración de los jugadores nigerianos pero eso me hace recordar a esa cosa que se llama DIBU MARTINEZ con sus burlas y nadie dijo nada



QUE SIGAN LLORANDO