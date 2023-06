No solo fue Sandra Reyes: La otra despampanante leyenda de la televisión que Caracol trajo de vuelta

.Publicidad.

Caracol está en una búsqueda intensa de volver a ocupar los primeros lugares del rating en Colombia. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil, teniendo en cuenta que su rival RCN, le ha dado una gran pelea y no parece estar cerca de aflojar. Y es que, en la actualidad, es la novela del canal de los Ardila Lulle, la que ha logrado tener mayor audiencia últimamente; mientras que por el lado del canal de los Santo Domingo se encuentra 'El Desafío', el reality que lleva largos años al aire y que es sumamente popular. Aún así, el canal quiere dar otro batacazo.

Parte de las últimas producciones del canal se han ido directamente al estanco, considerados por algunos como un fracaso. Nombres como 'Ventino', 'Los Briceño', 'Los Medallistas', entre otros, son algunas de las novelas que no le dieron buenos resultados a Caracol; a pesar del gran elenco que tenían, no lograron tener el impacto que buscaban tener. Aún así, el canal ha apostado por traer de vuelta a una reconocida actriz que hace un par de años no aparece en ninguna producción, esperando que esta vez sí de el rating que llevan esperando por meses.

Y es que, hace apenas un día que Caracol estrenó "Romina poderosa", una nueva novela que entra a reemplazar a Ventino. En esta nueva producción, se encuentran algunos nombres conocidos, pero sin duda alguna, uno de los que más destaca es el de Zharick León, leyenda de la televisión colombiana. La mujer había estado lejos de las pantallas por un largo tiempo y este podría ser su regreso triunfal a la pantalla chica. Habrá que ver si la estrategia del canal da resultados o si vuelven a repetir el mismo patrón de sus últimas novelas.

