¿Le quiere cambiar el papá a Salomé? el último desprecio de Daniela Ospina a James

Hace algunos días, James Rodríguez y Daniela Ospina se dieron cita para celebrar el cumpleaños número 10 de su hija Salomé. Con una 'pool party', que tuvo inflables, dulces por doquier y el tradicional ponqué, ambos dejaron atrás su distanciamiento y celebraron juntos al lado de la pequeña, quien se vio muy feliz. Tanto el futbolista como la empresaria compartieron imágenes de la celebración, con un sentido mensaje; pero fue precisamente por esto que la expareja del 10 resultó muy criticada en redes, pues hizo algo que nadie esperaba.

Y es que en su publicación, en la que Daniela Ospina quiso hacer un resumen de cómo había vivido Salomé su cumpleaños, a la empresaria se le olvidó meter a James Rodríguez. En el video que compartió aparecieron todos, los amigos de la pequeña, algunos de sus familiares como su tío David Ospina y su abuela; y por supuesto, la nueva pareja de mamá, Gabriel Coronel. Sin embargo, el 10 no salió ni siquiera un segundo, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Los comentarios no se hicieron esperar, y varias personas le recriminaron a Daniel Ospina haber ignorado a James Rodríguez en el pequeño clip. "Se nota que le quiere cambiar la figura paterna", "En el video aparece tu actual pareja y no el papá" o "Faltó poner a su papá en el video" fueron algunas de las palabras que le escribieron a la empresaria, quien no prestó atención a las criticas.

Así las cosas, parece que algo que no tenía ninguna intención de generar molestia, resulto siendo un tiro por la culata para la ex de James Rodríguez. Aun así, muchos de sus seguidores opinaron que ella no tiene ninguna obligación de meter al futbolista en sus cosas, la que tiene que hacerlo es la misma Salomé, quien sí guarda una relación cercana con el mediocampista.