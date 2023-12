Cuánto le cuesta a los colombianos hacer unas vacaciones en Cusco, Perú

.Publicidad.

Viajar al extranjero, conocermnuevas culturas, lugares, historias y gastronomías es el sueño de muchos colombianos. Sin embargo, en lugares como Europa y Estados Unidos sale bastante caro, por eso la recomendación es iniciar por destinos latinoamericanos y Cusco, Perú es ideal pues allí rinde bastante el peso colombiano.

Cusco es una de las ciudades más bellas de este país y allí encontrará maravillas como Machu Picchu, donde se ven los orígenes de esta impresionante ciudadela histórica, también, Vinicunca, denominada la ‘montaña de los siete colores’, con alrededor de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Además, encontrará destinos como Palcoyo, Valle Sagrado, Maras y Moray, Humantay, entre otros.

Si planea viajar a Cusco desde Bogotá los tiquetes aéreos tienen un costo de $1′450.000 pesos por el trayecto ida y vuelta según el promedio de la aplicación ‘Google Vuelos’. Es importante que el destino sea Cusco y no Lima pues si llega a la capital peruana tendría que tomar otro vuelo y eso significa más dinero. Sin embargo, también podría llegar por vía terrestre, pero es demasiado largo y cansado por lo que verdaderamente no vale la pena, tal vez se ahorre un poco pero no vale el esfuerzo.

