¿Cuánto cuesta hacer el Festival Estéreo Picnic 2024?

.Publicidad.

En la mañana del 21 de marzo, día en que comienza la jornada de cuatro días del Festival Estéreo Picnic 2024, Gabriel García, CEO de Páramo dio algunos detalles a medios locales sobre el multitudinario concierto que la compañía organiza cada año.

Allí explicó que entre artistas y toda la producción del evento, el costo total de realizar un Estéreo Picnic es de 80.000 millones de pesos. Por ejemplo, artistas como Blink 182, Feid o SZA podrían estar valiendo entre 700.000 dólares y 2 millones de dólares.

..Publicidad..

Lo que sí explicó el CEO de Páramo, pero en una entrevista con La República, es que una de las razones por las que este año el cartel tiene tantos artistas headliners (de primera línea) es porque cómo el dólar bajo de precio, el festival invirtió el dinero ahorrado en hacer un cartel que estuviera lo mejor armado posible.

...Publicidad...

Por ejemplo, las ocho bandas que estelarizan el evento son agrupaciones de amplio recorrido o que salen costosas, incluso dentro de un festival: Kings Of Leon, Limp Bizkit, Sam Smith, Sza, Feid, Placebo, Blink 182 y Arcade Fire. El evento también tendrá figuras de segunda línea que tienen impacto o precio similar (por encima de los 100.000 dólares), entre las que podría referirse a 30 Seconds To Mars, Hozier, The Offspring o Blessd.

....Publicidad....

En 2018, el costo de Estéreo Picnic rondaba los 16.000 millones de pesos. La razón del aumento no sólo tiene que ver con la inflación y el cambio de la economía tras la pandemia, sino con la ampliación de días y con el crecimiento del festival y las mejoras en el cartel.

| Lea más: Los 10 artistas del Festival Estéreo Picnic que usted no se puede ...

¿Qué beneficios traerá esta edición del Estéreo Picnic 2024 en Bogotá?

Este Festival Estéreo Picnic 2024 será el primero en Bogotá, luego de varias ediciones en Briceño (Cundinamarca). Lo que significa que el derrame económico que antes se veía en ese municipio, ahora beneficiará a la capital del país.

De este hecho se verán beneficiados los operadores como Trasmilenio, los taxistas de la ciudad, los comerciantes de lugares aledaños al festival, entre otros.

Pero además, el festival dejará en contribución parafiscal unos $4500 millones y generará 13.000 empleos directos y 65.000 indirectos, además de un derrame económico para la capital que superaría los 100.000 millones de pesos colombianos.

El Festival Estéreo Picnic es la versión local del festival Lollapalooza, pero teniendo en cuenta que las versiones regionales del mítico festival de Chicago, llegaron a Suramérica después de la creación del festival de Páramo, que tuvo su primera edición en 2010, un año antes de la edición chile de Lollapalooza, que también fue la primera en esta región del continente.