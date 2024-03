Los inicios de Juan Pablo Barragán en el Club 10; era muy importante pero nadie lo veía

.Publicidad.

Hoy en día Juan Pablo Barragán es una figura muy reconocida, no solo por su faceta como actor. El hombre, también ha ganado bastante popularidad desde su participación en MasterChef Celebrity. Desde que fue parte de este reality, el hombre ha obtenido mucho cariño por parte de la gente. Y cómo no, si es una persona con mucho carisma y con una personalidad muy agradable. Claro que para llegar a este punto, él tuvo que trabajar para darle forma y camino a su carrera. Incluso, aunque muchos no lo tienen presente, el actor Juan Pablo Barragán estuvo en Club 10. Aunque no muchos lo saben, él cumplía una labor importante.

Esto era lo que hacía Juan Pablo Barragán en Club 10

Club 10 fue una producción que acompañó por varios años a miles de personas en las mañanas de los fines de semana. El desarrollo del programa y sus personajes, eran de gran entretenimiento para aquellos que se conectaban a Caracol Televisión. Además de ser divertido para muchos, también buscaba ser educativo para muchos niños. Por todo esto, el programa logró una gran popularidad durante su época. En esta recopilación, no podemos dejar de lado a Dinodoro, Aurelio Cheveroni y Mery Moon. Aunque no muchos lo saben, en sus inicios Juan Pablo Barragán tuvo que ver con estos tres títeres.

Los 3 personajes principales de Club 10. Foto de Caracol Televisión

Todo lo reveló el propio actor recientemente, esto lo mismo por medio de un podcast entrevista de Monólogos sin propina. Allí, el bogotano habló de cómo fue que arrancó en la tv y no fue como muchos pensarían. Según dio a conocer, arrancó manejando títeres en Club 10. El hombre manejó la mano de Dinodoro por un tiempo, aunque con el tiempo lo ascendieron. Entonces, empezó a manejar la cola de Aurelio Cheveroni e incluso manejo al ratón Croquis. Aunque para muchos no era visto, aún así el mover correctamente cada parte del títere, era fundamental para que saliera bien.

Aunque para muchos podría ser algo insignificante, para él fue el inicio de todo. Este fue el punto de partida del hombre en la televisión. Poco a poco fue teniendo más oportunidades y ganándose la fama que tiene hoy en día.

