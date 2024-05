La maldición del líder del Todos contra todos de la Liga BetPlay que no se ha roto en 7 años

.Publicidad.

Una de las grandes discusiones que ha habido alrededor del fútbol colombiano en los últimos años tiene que ver con su formato. Gracias a sus cuadrangulares, no es un secreto que la Liga BetPlay no premia a la plantilla más regular, sino a la que se “avispa” en la segunda fase, haciendo que el mejor del torneo no sea el que alce la copa. Con la derrota de Atlético Bucaramanga, el mejor del Todos contra todos del actual semestre, esa idea se avivó, y es que ya son 7 años en los que los mejores equipos de la primera fase no han podido alzar el trofeo.

Los primeros de la Liga BetPlay que no han podido salir campeones

Si se miran a los clubes que han liderado la fase de Todos contra todos desde el Clausura 2017, ninguno de ellos ha podido conseguir el título el final del campeonato. Por ejemplo, en dicha edición fue Junior el club que lideró la primera fase; pero fue Millonarios el que terminó consagrándose campeón. Y, para el Apertura 2018, Atlético Nacional terminó 1.° del Todos contra todos, pero perdió la final contra Deportes Tolima. Eso quiere decir que en los últimos 7 años el campeón de la Liga BetPlay ha sido el que logra un buen momento al final del semestre, y no durante toda la competición.

Edición 1.° del Todos contra todos Campeón 2017 - II Junior de Barranquilla Millonarios 2018 - I Atlético Nacional Deportes Tolima 2018 - II Deportes Tolima Junior de Barranquilla 2019 - I Millonarios Junior de Barranquilla 2019 - II Atlético Nacional América de Cali 2020 Santa Fe América de Cali 2021 - I Atlético Nacional Deportes Tolima 2021 - II Atlético Nacional Deportivo Cali 2022 - I Millonarios Atlético Nacional 2022 - II Santa Fe Deportivo Pereira 2023 - I Águilas Doradas Millonarios 2023 - II Águilas Doradas Junior

La última vez que el equipo que lideró la fase de Todos contra todos levantó la copa a final de semestre fue en al Apertura 2017, cuando Atlético Nacional logró su decimosexto título. En ese torneo, el verdolaga lideró la clasificación con 49 unidades y, con un formato de eliminación de partidos de ida y vuelta, sacó a Jaguares de Córdoba en los cuartos de final, a Millonarios en las semifinales y batió a Deportivo Cali en la gran final con un global de 5-3. Desde ese torneo, ningún otro equipo ha logrado la hazaña, aun cuando han hecho campañas para recordar, como las de Águilas Doradas, equipo que sorprendió en 2023.