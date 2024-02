Los 10 artistas de Estéreo Picnic que usted no se puede perder

.Publicidad.

En menos de quince años de historia, el Festival Estéreo Picnic ha crecido de una forma impresionante y este año, un evento que nació en 2011, como fruto de la combinación de dos eventos que se cruzaron en un mismo día... durará cuatro. Además, es hermanito de las versiones regionales del histórico Lollapalooza y ha presentado a muchos pesos pesados del pop, del rock, del hip hop y del reggaetón mundial.

En 2024 presentarán un cartel conformado por casi 70 artistas, ocho cabezas de cartel (Kings Of León, Limp Bizkit, Sza, Sam Smith, Feid, Placebo, Blink 182 y Arcade Fire) y por lo menos cinco figuras como Thirty Seconds To Mars, The Offspring, Grupo Frontera o Greta Van Fleet, que también habrían tenido el peso suficiente para cerrar el evento.

La idea de este artículo es recomendar algunos artistas, ya sea porque se presentarán en un momento ideal para verlos o porque su recorrido los ha convertido en referentes fundamentales para algún género o dentro de alguna tendencia de la música mundial.

El reggaetonero más importante del momento, el Ferxxo

En un año en el que Feid está presentando su primer álbum pensado con un enfoque internacional (o por lo menos apuntando tanto al público interno como al externo) con colaboraciones como Sean Paul y el artista top africano Rema y en el que Bad Bunny decidió tomarse un tiempo de descanso, todo fanático del reggaetón tiene la obligación de ver al Ferxxo en concierto.

Feid viene de romperla en todo el continente, se presentará en Estéreo Picnic luego de romperla en otros festivales como el Coca Cola Flow Fest de México o el Vibra Urbana de Estados Unidos. Además, en los últimos meses ha girado por países como Colombia, México, Argentina, Chile o España.

En los últimos cinco años el Ferxxo ha lanzado tanta música, que seguramente sus seguidores sentirán que se va a quedar corto. Por ejemplo, el año pasado, a pocos meses de lanzar su disco Mor, No le temas a la oscuridad, decidió terminar el año con algunas canciones extra que reunió en su disco Ferxxocalipsis

Canciones imperdibles: “Luna”, “Perro negro”, “Classy 101”, “Friki” y “Porfa”.

La banda de los adolescentes eternos, Blink 182

Muchos crecimos viendo a unos niños punk que recorrían desnudos las calles de Los Ángeles y nos sentimos rebeldes, aunque no tanto para copiar lo que hacían en el video. Ahora tenemos 30 o 40 y al escuchar sus canciones, no podemos evitar sentir que nos quedamos en esa adolescencia eterna.

Aunque no salimos desnudos a correr por las calles, sí nos identificamos con muchas de sus canciones, en particular con las de su disco más famoso llamado Enema of the State, que curiosamente en 2024 cumplirá 25 años. De ahí salieron éxitos como “What’s my age again”, “All the small things” o “Adam song” que son muy esperados por los fanáticos que irán a este concierto.

Porque la banda nunca se ha presentado en Colombia y además, pasó los últimos sin tener su formación original porque Tom Delonge y Mark Hoppus, integrantes de la agrupación, estaban distanciados. Cuando este último enfermó de cáncer, su amigo estuvo tan pendiente de él que las heridas comenzaron a sanar.

Para colmo, el año pasado estaban anunciados y cancelaron a última hora. Así que los colombianos no quieren esperar más por un show de Blink 182. ¿Te los vas a perder?

Canciones recomendadas: “The rock show”, “Dammit”, “All the small things”, “Anthem part 3” (y las dos primeras también).

El famoso actor Jared Leto y sus Thirty Seconds To Mars

Thirty Seconds To Mars, que en su momento fue una de las bandas de rock más grandes del mundo, es también el proyecto músical de Jared Leto, uno de los actores más grandes de Hollywood. Ese solo dato debería ser suficiente para al menos querer dedicarle 10 minutos a su show.

Arrancaron con un muy buen disco homónimo que tenía canciones como “Capricorn” y “Echelon”, pero que no funcionó. Sería recién en su segundo álbum, cuando canciones como “The kill” o “A beautiful lie” los convertirían en una de las agrupaciones más grandes del rock mundial.

Ahora no andan tan activos, pero siguen haciendo buena música como “Walk on wáter” con Beyoncé o su más reciente hit “Stuck”.

Canciones recomendadas: “Echelon”, “The kill”, "From yesterday", “Walk on water”.

Grupo Frontera, los nuevos líderes de la cumbia mexicana

Saltaron a la fama luego de hacer una versión de cumbia de un éxito de Morat y es posible que su gira latinoamericana haya fallado porque cuando iban a hacerla, el público colombiano sólo conocía esta canción y “Un X100to”, la que grabaron con Bad Bunny.

Pero su crecimiento en el último año ha sido impresionante, con éxitos como “Tulum” (con Peso Pluma), “Que vuelvas” (con Carin León) o “De lunes a lunes” con Manuel Turizo.

Además, vienen en un momento en el que la música mexicana –que siempre ha sido popular en Colombia– está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto por ellos como por otros exponentes como Banda MS, Fuerza Régida o Peso Pluma.

Canciones recomendadas: “No se va”, “Un X100to”, “El amor de su vida”, Bebé dame”.

Nicki Nicole, la rebelde del pop argentino

Aunque muchos la conocen por la pareja (o ahora expareja) de Peso Pluma, Nicki también es una de las artistas más importantes del pop urbano argentino.

Comenzó su carrera gracias a que Duki, el trapero más famoso del país, compartió su primer éxito en Instagram; pero al poco tiempo su sesión con Bizarrap se convertía en una de las más vistas.

Mientras trabajaba con el productor que muchos conocieron gracias a la canción de Shakira, se puso de novia con el rapero Trueno. Entre los tres crearon otro de los mayores éxitos de Nicki (y de Trueno, ya que la canción salió en su disco): “Mamichula”.

En los últimos años, la artista ha preferido ser fiel a sus raíces que encajar con las tendencias del reggaetón mundial. Esto se refleja en su disco Alma, el más sincero de su discografía donde colaboraron los emergentes Milo J y Young Miko, así como también uno de sus raperos favoritos que ahora vive su momento de mayor fama: Rels B.

Canciones recomendadas: “Bzrp Music Sessions vol. 13”, “Dispara”, “8 AM”, “Dos días en la vida” (participa en el último disco de Fito Páez).

Los reyes de las chiquitecas, Proyecto Uno

En los años noventa era imposible ir a una fiesta donde no sonaran los pioneros y reyes del merengue house. Las chicas los amaban y los chicos los bailaban, para ver si las mujeres les prestaban atención.

Sus canciones eran demasiado pegadizas y sus videos sumamente divertidos, era imposible ignorar a la orquesta entonces comandada por Nelson Zapata y Magic Juan.

En los últimos años han vuelto al ruedo y están sonando mejor que nunca. Asusta pensar con que otro artista (de otra tarima) se va a cruzar su presentación. La mayoría de los que estamos entre los treinta y cuarenta años entendemos que esta cita no sólo será con la banda, sino con nuestra juventud.

Canciones recomendadas: "25 horas", “El tiburón”, “El grillero”, “Pumpin”, “Another Night”.

Los más punk de la época, The Offspring

Entre las bandas punk que MTV repetía constantemente, ninguna lucía tan punk como The Offspring. No sólo por el peinado de su cantante Dexter Holland, sino porque ninguno de los discos de la época (Warning de Green Day, Enema Of The State de Blink 182) encarnaba la energía y la furia que se sentía en su disco Americana.

Curiosamente, este es otro de los discos que cumplirá 25 años en 2024 y además, es también uno de los más famosos del grupo. Canciones como “Pretty fly” o “The kids aren’t allright” se desprenden de allí.

Es cierto, que los últimos discos de The Offspring no han sido los mejores. Pero la agrupación nunca se olvida de darle un lugar muy especial a sus clásicos, como ocurrió en la gira de hace dos años en la que rindieron tributo a su disco Smash, el álbum que en ese momento era el que cumplía 25 años.

Canciones recomendadas: “The kids aren’t allright”, “Self esteem”, “Original prankster”, “Want you bad”, “All i want”.

Los embajadores del new metal, Limp Bizkit

Es posible que usted no sepa lo que es new metal, pero fue un estilo de música que fue gigante a finales de los noventa. El problema es que, si duró más de tres años, eso fue mucho. Y lo digo como fan.

Limp Bizkit, Korn, Adema, Linkin Park, Staind, Incubus, Deftones, la lista era bien larga. Todos esos artistas eran estrellas que criticaban al pop, pero también salían de fiesta con él. Por ejemplo, el cantante de Limp Bizkit fue muy amigo de Christina Aguilera, hasta que en una premiación la invitó a ella para cantar una canción, que estaba por lanzar, en la que era vulgar con ella.

Esta banda, creadora de éxitos como “Break stuff” o “Rollin’” fue la más visible en este género y la que se abanderó esa imagen de rebeldía adolescente de la época. Fred Durst gritaba como nadie y decía cosas que nos importaban, así que esperamos que le quede un poquitico de garganta.

Canciones recomendadas: “Faith”, “Break stuff”, “My generación”, “Behind blue eyes”.

Tainy: El creador más famoso de las canciones de reggaetón

Pocos lo saben, pero este joven que comenzó a hacer canciones cuando era adolescente, es el creador de –por lo menos– 50 de los éxitos de reggaetón que se han publicado en los últimos 15 años.

Debutó con el disco compilatorio Luny Tunes & Tainy: Presentan Los Benjamins, de donde su mayor éxito fue “Noche de entierro”, una canción que todavía sigue siendo de las más pedidas en las discotecas.

Pero Tainy también ha compuesto éxitos como “Caile” de Tito El Bambino”, “Pa’ que la pases bien” de Arcangel, “I like it” de Cardi B con J Balvin y Bad Bunny o “Callaita” de Bad Bunny.

Canciones recomendadas: “Noche de entierro”, “Permítame”, “Colmillo”, “Pa siempre”, “Adicto”, “Lo siento BB”.

Laura Pérez, la china que deja muy claro que es de Bogotá

Además de la ternura con la que canta –y escribe–, Laura Pérez se destaca porque cuando se dirige a su público utiliza términos muy usados en la región como “chino”, “embalada” y así.

Laura es un nombre común y el apellido Pérez lo es aún más, pero a ella le vale huevo. Su nombre es parte de lo que es y a juzgar por sus reproducciones en plataformas (su canción “Buenos días” tiene casi 3 millones), a sus fanáticos también les vale huevo si ella tiene un seudónimo o no.

Su música, que ella describe sin género, suele ser bastante tenue y acompañada de pocos elementos, principalmente su guitarra.

Seguramente su show será ideal para ver en pareja, pero si va sólo(a) sáquele tiempito, porque muy probablemente sea una de las cinco presentaciones más bellas que verá en todo el festival.