Así fue como dos hermanos gringos se inventaron Pizza Hut, la segunda pizzería que más vende en el mundo

En la actualidad es muy raro que alguien no sepa que es una pizza, una comida que aunque originaria de Italia es famosa y apetecida en todo el mundo. Pero no siempre fue así, en décadas pasadas no eran para nada comunes y los primeros negocios que se aventuraban a prepararla eran todo un éxito. Como en el caso de la famosa marca Pizza Hut, que pasó de ser un negocio familiar a una empresa con restaurantes en muchas partes del mundo.

El negocio de dos hermanos que pagó sus estudios

Lo que inició como un proyecto para que los hermanos Dan y Frank Carney se pagaran sus estudios universitarios se convirtió en un restaurante icónico. Fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas Estados Unidos, por un amigo que persuadió a los hermanos de que crearan una pizzería local pues este tipo de comida era muy poco común en la época y las que había en el país eran contadas.

Finalmente se decidieron y le pidieron prestado a su madre lo que a día de hoy serían unos 4.000 dólares. Pero antes de iniciar con su negocio, los hermanos no sabían preparar pizza por lo que buscaron un aliado. Un militar que había trabajo en una pizzería en Indiana y les ayudó a hacer la receta a la que ellos le modificaron algunas pequeñas cosas.

Así abrieron su primer local en la en la Universidad Estatal de Wichita, comenzando con una fuerte campaña publicitaria de la época por lo que rápidamente el negocio empezó a ganar popularidad y en algún punto ya se hacían filas para comprar su comida. Así fue como inició lo que se convertiría en un franquicia.

Por lo que los hermanos convencidos de que podrían llevar su negocio a otras ciudades contrataron los servicios de un arquitecto de Wichita, Richard D. Burke, para que diseñara los nuevos locales con un techo de tejas rojas y con forma de gorro, con el que podían distinguirse de la competencia.

Su éxito fue arrollador y a mediados de los años 60 comenzaron a abrirse franquicias de Pizza Hut, hasta alcanzar los 310 en 1969. Pero como toda empresa que despega con una rapidez de ese tipo el negocio empezó a tener problemas económicos por el crecimiento y a la falta de organización entre las distintas franquicias.

Sin embargo, en 1970 los hermanos Carney convirtieron a Pizza Hut en una sociedad anónima que lanzaron a la Bolsa de New York en 1972. Ya con una mejor organización y un continuo crecimiento terminaron llegando a otros países lo que llamó la atención de la multinacional PepsiCo que después de un negocio jugoso por 1200 millones de dólares compró la compañía en 1977.

Pizza Hut en Blythe, California

Terminando en un grupo con otros famosos restaurantes del mundo gracias a que En 1997 PepsiCo creó la subsidiaria Tricon Restaurants, más tarde conocida como Yum, que aparte de estar a cargo de de Pizza Hut lo está de KFC, Taco Bell y también de la cadena A&W.

Gracias a todo lo anterior, durante la década de 1980 Pizza Hut era líder mundial en su mercado, con sus famosas pizzas al estilo americano con masa gruesa y muchos ingredientes. En 1986 se inauguró el local número 5000 y en 1990 se abrió el primero en Moscú. Sin embargo, en 1990 su renacimiento que se sostenía por años y años se detuvo debido a la fuerte competencia que ya tenía de varias marcas.

Actualidad de una de las cadenas de pizza más famosas del mundo

Aunque evidentemente ya no es una marca que lidera el mercado mundial no ha decaído como muchos piensan. El número de pizzerías de la cadena Pizza Hut no dejó de aumentar alrededor del mundo entre 2012 y 2022, pasando de 14.346 a 19.034 establecimientos. Con ello, se consolida como la segunda marca con mayor número de locales del grupo, solo por detrás de KFC.

Por otro lado, para 2023 Food Delivery Brands, la empresa de domicilios que opera las marcas Telepizza y Pizza Hut, registró unas pérdidas netas de 31,9 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 47% más frente a los números rojos de 21,6 millones del mismo periodo del pasado ejercicio.

Para una empresa que lleva poco más de 60 años vendiendo pizza es apenas normal que se presenten altos y bajos y más con la fluctuante demanda de los comensales en la actualidad que han cambiado tanto sus preferencias respecto a este delicioso plato.

