- El impresionante parque natural entre Chocó y Antioquia que volverá a abrir sus puertas tras 30 años

Tras años de cierre por el conflicto armado y demás, Los Katíos se prepara para reabrir y transformar el turismo en la región

Colombia es un destino impresionante, con lugares que incluso muchos locales no imaginan que existen. Entre ellos hay uno único, que durante años estuvo cerrado al público. Se trata del Parque Nacional Natural Los Katíos, una joya natural que hace 21 años fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. Tras años de trabajo y un esfuerzo conjunto entre comunidades, organizaciones y el Gobierno, este parque natural, ubicado entre Chocó y Antioquia, volverá a abrir sus puertas, aunque de una manera distinta.

Aunque no muchos lo saben, este territorio está cargado de historia, conflictos y culturas. Durante décadas fue escenario de una intensa explotación de oro, impulsada por intereses extranjeros y a costa de comunidades locales. También fue un lugar donde se instalaron plantaciones de caucho y funcionaron ingenios azucareros. Sin embargo, esa historia marcada por el despojo comenzó a transformarse en la década de los sesenta.

Foto: Parques Nacionales.

Durante el mandato de Alberto Lleras Camargo se inició el Sistema de Parques Nacionales Naturales, y Los Katíos fue uno de sus puntos clave. Allí se gestó un proceso de gobernanza ambiental trabajado de la mano con comunidades negras y pueblos indígenas, que siglos atrás habían sufrido la pérdida de sus territorios.

Gracias a este proceso, el parque alcanzó una extensión cercana a las 78 mil hectáreas, en las que habitan más de 100 especies de mamíferos, más de 100 especies de reptiles, más de 400 especies de aves y una enorme variedad de peces y especies botánicas, lo que lo convierte en uno de los ecosistemas más ricos del país.

Así es como este parque natural entre Chocó y Antioquia transformará el turismo

Aunque en 1996 Parques Nacionales cerró definitivamente el ingreso a Los Katíos debido al conflicto armado y a problemas como la deforestación, hoy el panorama es distinto. En 2023, el Gobierno dispuso un equipo de expertos que se reunió con comunidades de Tumaradó, Puente América, Bocas del Atrato, Juín Phubur y Arquía.

El objetivo de estos encuentros fue construir un Plan de Ordenamiento Ecoturístico, pensado como una nueva alternativa económica para las comunidades locales. De allí surgieron varias actividades que podrán desarrollarse dentro del parque y que, muy pronto, estarían al alcance de quienes deseen explorar este lugar mágico y poco conocido del país.

Aunque aún faltan algunos pasos por dar, se espera que durante el primer semestre de este año el parque vuelva a abrir sus puertas al público. Quienes lo visiten deberán cumplir reglas estrictas de conservación, una medida lógica si se tiene en cuenta el largo periodo en el que este territorio permaneció cerrado.

Foto: Parques Nacionales Naturales.

Con la reapertura, los visitantes podrán realizar avistamiento de aves, senderismo acuático y recorridos hacia cascadas imponentes como El Tendal. También será posible observar especies emblemáticas de la zona, como el mono aullador e incluso el jaguar. Un proyecto que refuerza la apuesta de Colombia por el ecoturismo y que confirma que el país aún guarda tesoros naturales por redescubrir.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.