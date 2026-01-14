- China cambia las reglas del mercado de la carne en 2026: golpea a Brasil y favorece a Colombia

Las nuevas cuotas y aranceles de China afectan a los gigantes cárnicos de la región, mientras Colombia gana terreno sin sobrecostos

El comercio mundial de carne vacuna enfrenta un nuevo remezón al inicio de 2026. A partir de enero, China aplicará cuotas anuales y un arancel del 55 % a las importaciones del mercado de la carne que superen los volúmenes establecidos para tres países de Sudamérica: Argentina, Brasil y Uruguay.

| Le puede interesar: La pelea contra la deforestación de la Amazonía logró juntar sacerdotes católicos, pastores cristianos y protestantes

De acuerdo con José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), esta decisión tiene fuertes impactos en los principales proveedores de carne de res del gigante asiático y reconfigura el tablero para otros jugadores de la región.

“China es hoy uno de los mercados más relevantes para la carne sudamericana. Por eso, cualquier ajuste en sus reglas comerciales tiene efectos inmediatos sobre precios, volúmenes y estrategias de exportación. En este nuevo escenario, Colombia aparece como un actor que, aunque más pequeño, podría beneficiarse”, explicó.

¿Cómo queda Colombia ante China?

Según Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios (FEP) de FEDEGÁN y miembro de la junta directiva del Secretariado Mundial de la Carne, mientras los grandes exportadores ajustan sus números, Colombia queda al margen de la medida.

“Esta es una buena noticia para Colombia. A nosotros no nos ponen arancel porque históricamente no tenemos más del 3 % de la importación, por ende, no aplica el arancel para Colombia. Así que con esa noticia nosotros tendremos una ventaja competitiva porque el producto colombiano no tendría aranceles adicionales”, manifestó.

El alto ejecutivo de FEDEGÁN agregó que “al no superar el umbral de participación en las importaciones chinas, Colombia no entra en el esquema de cuotas ni enfrenta el arancel del 55 %. Esto le permite competir en mejores condiciones frente a países que tradicionalmente dominan ese mercado”.

Comercio actual con gigante asiático y perspectivas

El DANE reveló que de enero a octubre de 2025, China compró a Colombia 16.006 toneladas de carne vacuna por 77,6 millones de dólares, un verdadero récord al tener en cuenta que en todo 2024 el gigante asiático importó 10.650 toneladas de carne 100 % colombiana por un valor de 41,3 millones de dólares.

“China están importando cerca de 3,6 millones de toneladas de carne vacuna. Con los cupos sin arancel que les han dado a los países de Suramérica y el arancel si se pasan de esas cantidades, Colombia tendría una oportunidad importante. Llegaríamos a unas 50.000 toneladas exportadas a ese país dependiendo del precio interno en Colombia”, expresó Beltrán Segrera.

Y el presidente ejecutivo de FEDEGÁN concluyó: “En un escenario donde China limita a sus grandes proveedores, Colombia tiene la posibilidad de ganar espacio, fortalecer su presencia y consolidarse como un abastecedor confiable. El desafío ahora será responder con volumen, calidad y logística para convertir esta coyuntura en una ventaja sostenida para el país”.

*Con información suministrada por Fedegán.

| Lea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.