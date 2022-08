Chile: Coordinadora mapuche denuncia ‘persecución política’ tras detención de su dirigente

.Publicidad.

La Policía arrestó este miércoles al líder mapuche Héctor Llaituln de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las principales organizaciones radicales que se ha atribuido ataques incendiarios forestales en el sur de Chile. Para su abogado el líder es un chivio expiatorio y un elemento político clave de cara al plebiscito constitucionales del 04 de Septiembre próximo.

“La detención ha sido tratada profusamente en todos los medios de comunicación de Chile. En esto se asemeja a una actividad de propaganda política electoral en el contexto del plebiscito del 4 de septiembre”, aseguró a RFI Rodrigo Román, abogado de Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, quien explica que la detención sería por el delito contra la Seguridad del Estado.

La detención del dirigente mapuche fue recibida en general favorablemente tanto por quienes defienden como por los detractores de la nueva Constitución que será sometida a consulta. Para el abogado de Llaitul sin embargo, su cliente es víctima de la campaña.

“Yo creo que está siendo utilizado como chivo expiatorio en esta disputa política e ideológica que hay en Chile con motivo del plebiscito. Por lo que yo he podido escuchar, ni Héctor Llaitul ni la CAM tienen ninguna vinculación con el proceso político institucional que se está celebrando en Chile, por lo cual yo no me atrevería a decir que viene del Apruebo o Rechazo, yo creo ambas opciones, la clase política en general, están festinando con la detención de Llaitul”.

El líder indígena Llaitul milita por la recuperación de las tierras ancestrales ha sido investigado a partir de 2020 desde el gobierno del Sebastián Pinera, tras atentados incendiarios. Varios grupos mapuches mantienen un pulso en el sur de Chile con el fin de expulsar a las empresas forestales de las regiones del Biobío y la Araucanía. Se trata de una de las localidades donde el actual presidente de izquierda, Gabriel Boric, obtuvo menos votos en las presidenciales y una región que se apresta a rechazar el 4 de septiembre la nueva Constitución impulsada por el Gobierno.

"Nadie está por sobre la ley"

Durante la noche del miércoles, la Policía chilena informó sobre tres distintos ataques incendiarios en una hacienda y una ruta de la región de La Araucanía (719 km al sur de Santiago) en los que fueron quemados dos tractores y tres camiones, donde los atacantes también levantaron barricadas y dejaron lienzos demandando la liberación de Llaitul.

La región de La Araucanía es foco de un histórico conflicto entre el Estado chileno y los mapuche que exigen la devolución de tierras que consideran propias por derecho ancestral y que se encuentran en la actualidad en manos principalmente de empresas madereras.

La detención detención de Héctor Llaitul generó un amplio despliegue policial para ser trasladado en helicóptero desde la localidad de Cañete, donde fue apresado, hasta la ciudad de Temuco en la región de La Araucanía, en el sur, donde el jueves la Fiscalía presentará cargos en su contra en una audiencia judicial.

"Nadie está por sobre la ley. Nuestros equipos jurídicos van a participar de la audiencia y vamos a solicitar las medidas cautelares según la constatación de los hechos delictivos que se puedan dar en esta instancia", dijo en Santiago la ministra del Interior Izkia Siches, ante la prensa.

La CAM emitió un comunicado difundido por el medio mapuche Werken Noticias en el que califica la detención de su líder como "la materialización de la persecución política" contra su "proyecto político", "el cual ha permeado en comunidades que hoy mantienen en jaque la presencia de la industria forestal principalmente".

Llaitul ha reconocido la recuperación de madera y ha hecho un llamado a la resistencia armada en el marco de las acciones que realizan para expulsar las empresas forestales del territorio que consideran suyo en las regiones del Biobío y La Araucanía.

También admitió en varias entrevistas de prensa la autoría por parte de miembros de la CAM de atentados incendiarios en el marco de las reivindicaciones históricas de tierras.