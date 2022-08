Nueva constitución: "Si yo fuera chileno, votaría por el apruebo"

Por: Pablo De La Cruz |

agosto 25, 2022

A pocos días de que el pueblo chileno acuda a las urnas de forma obligatoria para aprobar o rechazar el proyecto de constitución, da la sensación de que la gran mayoría votará más por lo que cree que es o representa esta nueva constitución que por lo que realmente podría ser. Y no es para menos, porque la democracia directa tan efectiva para que el pueblo elija a un gobernante difícilmente funciona para referirse a un documento tan complejo como puede ser un proyecto de constitución.

Cuando los chilenos vayan a las urnas votarán más guiados por sus ideas preconcebidas que por las ideas de la nueva constitución. Esto significa que la lucha de ideas se da utilizando términos como "comunismo", ideología de género", aborto, términos que no aparecen en la nueva constitución pero que para gran parte del electorado están detrás de la propuesta. Los que asustan con esos argumentos son los mismos que desde el principio se opusieron a una nueva constitución, y ahora se presentan como representantes de los que estuvieron en la calle en 2019 y ahora desilusionados por lo que nunca sintieron ilusión deciden rechazar esta propuesta.

He leído algo sobre la nueva constitución, no soy un experto en derecho constitucional ni sabría discernir muchos de los aspectos que componen un documento como este. Pero de lo que sí estoy seguro es de que la constitución no habla de comunismo ni nada parecido, ni de ideología de género, ni mucho menos de expropiar a nadie. Que yo sepa es una constitución que garantiza derechos y reconoce como sujetos de derechos a las poblaciones indígenas, a las personas no binarias, a la naturaleza y al agua. Para algunos esto suena abstracto y utópico, para mí es todo lo contrario, la crisis ecológica es algo muy real y una verdadera amenaza para la vida en el planeta. La diversidad en la autoidentificación de género requiere superar los esquemas binarios.

Si fuera chileno votaría por la aprobación, aunque no creo que la propuesta sea perfecta y que algunas de las críticas que se hacen no son ciertas. Votar por el rechazo es retroceder, es ser complaciente con las fuerzas retrógradas y conservadoras que viven con recelo el cambio que en las sociedades se hace inobjetable. Rechazar es elegir la alternativa del miedo y de una idealidad que nunca se realizará. Es mejor tener una constitución imperfecta, en sintonía con los cambios sociales y que garantice los derechos, que hacerle el juego a los que pescan en aguas revueltas para acabar con el esfuerzo realizado. Su estrategia es sembrar el miedo y jugar con el cansancio de quienes han luchado, durante mucho tiempo, por un nuevo Chile. Estoy de acuerdo con Boric, lo apruebo pero con cambios.

