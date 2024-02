Bridgerton, la adorada serie de Netflix, regresa con su 3.ª temporada: estos son los detalles

.Publicidad.

Una de las producciones más populares de Netflix es de The Bridgerton, una serie que gira en torno a la alta sociedad de la Inglaterra de principios del siglo XIX. La primera temporada llegó al catálogo de la plataforma en el 2020 con 8 capítulos, después de dos años llegó la segunda entrega con la misma cantidad de episodios.

Los episodios de la segunda temporada batieron récords con 627 millones de hora vistas. Pero desde principios de febrero de 2024, la vista de los fans ya está puesta en lo que será la tercera entrega. Le contamos todo lo que se sabe a 'Los Bridgerton 3': estreno, personajes, tráiler, sinopsis.

..Publicidad..

Para celebrar el 14 de febrero y lo que será la próxima temporada de esta producción estrella de Netflix; la compañía de streaming junto a Shondaland, la empresa productora de la serie, realizaron un panel que contó con la presencia de la Productora Ejecutiva Shonda Rhimes, showrunner de la tercera temporada Jess Brownell, autora de las novelas originales de Bridgerton Julia Quinn, y miembros del elenco: Nicola Coughlan, Luke Newton, Golda Rosheuvel, entre otros, Adjoa Andoh, Claudia Jessie, Luke Thompson y Martins Imhangbe.

...Publicidad...

| Vea también: Todo lo que tiene que saber del cambio de HBO Max a Max en Colombia ¿afectará a los suscriptores?

....Publicidad....

El panel reveló títulos de episodios, fotos exclusivas de personajes, confirmación de adaptaciones del libro a la pantalla, un anuncio sorpresa de boda a los fanáticos y un adelanto del estreno de la temporada.

Esta nueva entrega se centrará en la relación entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, dos personajes que han cautivado al público desde el inicio. Además, se dividirá en dos tandas de 4 episodios, La primera se estrenará el 16 de mayo de 2024, seguida de la Parte 2 el 13 de junio de 2024.

El panel también reveló los títulos de los nuevos episodios que incluye ‘Out of the Shadows’, ‘How Bright the Moon’, ‘Forces of Nature’, ‘Old Friends’, ‘Tick Tock’, ‘Romancing Mister Bridgerton’, ‘Joining of Hands’ y ‘Into the Light’, lo que suma un total de ocho capítulos. Las imágenes y fotografías exclusivas compartidas permitieron tener un primer vistazo del elenco principal en sus nuevos arcos.

La incorporación de nuevos personajes también se espera con entusiasmo, especialmente el de Lord Debling (Sam Phillips), ingenioso hombre de intereses excéntricos, cuya riqueza atrae a las jóvenes casaderas. Él se convierte en un fuerte contendiente por el corazón de Penélope, estableciendo el nuevo triángulo amoroso. Otras estrellas que se incorporan al reparto son Hugh Sachs, Emma Naomi y Kathryn Drysdale.