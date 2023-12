Así funciona el subsidio de vivienda para venezolanos ¿De cuánto es y quienes pueden acceder?

.Publicidad.

En los últimos años, al territorio colombiano han llegado decenas de migrantes venezolanos, muchos de estos desde la irregularidad, por lo que trabajar en un lugar legalmente es demasiado difícil. Según migración Colombia, con corte a agosto de 2023 había 2.875.743 migrantes venezolanos en el país. Una gran parte de esta población se ha radicado desde la informalidad, por lo que acceder a unas condiciones de vida dignas es un desafío para ellos.

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) lanzó un programa de subsidios de arriendo a migrantes venezolanos en Bogotá. Una medida que ha causado controversia.

..Publicidad..

| Vea también: Así puede comprar casas en remate gracias a la Dian, tienen precios muy bajos

...Publicidad...

A través de ayudas económicas, se busca mejorar las condiciones de vida de esta comunidad en la capital del país, proporcionando acceso a viviendas adecuadas y dignas para el bienestar de más de 500 mil personas.

....Publicidad....

El subsidio esta pensado para que las personas suplan la necesidad del pago de una arriendo, esto quiere decir que no es una iniciativa para que los migrantes venezolanos puedan adquirir vivienda. El desembolso se efectuará directamente al arrendador o propietario de la vivienda a través de un esquema fiduciario que estará dispuesto para esto. El valor del apoyo económico que se brindará será de hasta 0,45 salarios mínimos mensuales vigentes (cerca de $522.000) y se aplicará al canon mensual de arrendamiento por un periodo de hasta 12 meses.

¿Quiénes no podrán acceder al beneficio?

Para acceder a este beneficio, el Gobierno anunció una serie de condiciones y requisitos de no cumplirse a cabalidad, no podrán ser beneficiarios . Entérese de quienes no podrán recibir el subsidio de arriendo para hogares venezolanos.

Es necesario tener en cuenta que este beneficio está pensando en los hogares que se constituyen por personas únicamente de origen venezolano y que cumplan con las disposiciones del Decreto 057 del 2021, el cual se define un hogar migrante como: “aquel formado por una o más personas de nacionalidad venezolana que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco”.

Los ingresos no pueden superar los dos salarios mínimos mensuales vigentes . Que actualmente están en: $1.160.000.

. Que actualmente están en: $1.160.000. Los solicitantes no pueden ser propietarios de alguna vivienda en el territorio nacional

en el territorio nacional No pueden haber sido beneficiarios de un subsidio de vivienda que haya sido aplicado, en esto se incluyen los programas de solo arriendo o los de arriendo con opción de compra, como el ‘ Semillero de Propietarios’ .

que haya sido aplicado, en esto se incluyen los programas de solo arriendo o los de arriendo con opción de compra, como el ‘ . No haber sido beneficiario del subsidio o cobertura de tasa de interés.

Tener un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, por un plazo de hasta 12 meses o suscribir modificatorio del contrato existente.

¿Cómo puede postularse al subsidio?