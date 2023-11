A reactivar la economía con un buen incremento del salario mínimo

La cacareada tesis de que solo la reducción de los costes laborales genera empleo y reduce la informalidad, no tiene hoy evidencia ni teórica, ni empírica

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El decrecimiento económico del PIB (Producto Interno Bruto) registrado en la última cifra registrada por el Dane para el tercer trimestre de este año, que pronostica un bajo resultado en el año 2023, ha motivado unas apreciaciones en los medios, del empresariado, centros de pensamiento y algunos dirigentes políticos, tratando de endilgar ésta responsabilidad al manejo económico desde el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Al respecto, bien vale decir que el decrecimiento que hoy se conoce en Colombia, viene siendo una constante también a nivel internacional y así está constatado en todas las diversas informaciones internacionales. EE. UU. Y China, las mayores economías del mundo, atraviesan grandes dificultades. Y obvio, ello afecta a todos los países, incluido el nuestro.



Pero adicionalmente, hemos de considerar, que a pesar de las múltiples solicitudes del actual gobierno, en su momento del que fuera ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, de varios grandes empresarios y gremios económicos, de no pocas autoridades académicas, de las centrales sindicales y de varios dirigentes de partidos políticos tradicionales, quienes, todos a una, han llamado al Banco de la República a bajar las tasas de interés puesto que ello nos llevaría a una constricción económica, como en efecto terminó sucediendo. Al estilo macondiano de García Márquez, la crónica de un decrecimiento anunciado.



Triste papel, que a nombre del control de la inflación, que ha venido descendiendo, se han llevado de calle el crecimiento económico.



Frente a ello, es obvio que se requieren acciones encaminadas a recuperar un mejoramiento del PIB.



Para ello, la primera es que el Banco de la República, su junta directiva, reduzca sustancialmente las tasas de interés y con ello se pueda ayudar a reactivar el acceso al crédito y al consumo, incluso el animar a las adquisiciones de vivienda, un sector clave para la reactivación en nuestras condiciones históricas del desarrollo industrial y manufacturero.

Jalonaría el despegue económico el aumento de los ingresos para los trabajadores, producto de su trabajo asalariado, el cual al irse incrementando va generando mayor consumo de bienes y servicios

..Publicidad..

La otra que jalonaría el despegue económico corresponde al efecto virtuoso que sobre la economía ejerce el aumento de los ingresos para los trabajadores, producto de su trabajo asalariado, el cual al irse incrementando va generando mayor consumo de bienes y servicios, incluso el de acceder a créditos, con lo cual se aumenta la producción y las ganancias del empresariado y un mayor empleo por consiguiente.



De esta manera, la discusión del salario mínimo en la Comisión nacional de concertación donde participan, gobierno, empresarios y trabajadores, es una excelente oportunidad para, llegando a concertar un buen incremento, se apalanque la reactivación de la economía y mandar un mensaje que supere las incertidumbres que se crean en la sociedad.



La cacareada tesis de que solo la reducción de los costes laborales genera empleo y reduce la informalidad, no tiene hoy evidencia ni teórica, ni empírica.



Llevamos 33 años de gobiernos proempresariales que los han llenado de privilegios en desmedro de los ingresos de los trabajadores y las cifras de desempleo y de informalidad se mantienen sin modificaciones sustanciales, por lo cual ha de entenderse como un engaño que no debe considerarse nuevamente.



Además, el incremento de este año del 16 % en el salario mínimo, no causó mayor inflación, por el contrario ha venido descendiendo y de otra parte el desempleo ha descendido también. Es decir, todo lo contrario a lo sostenido por algunos gremios empresariales y centros de pensamiento del gran capital financiero.



La comisión de concertación, si de verdad le quiere ayudar al país en su necesidad de revertir la tendencia de la recesión, tendrá una oportunidad con un acuerdo de un buen incremento en el salario mínimo.



Dicha Comisión inicia sus negociaciones el próximo 28 de noviembre que se extenderán formalmente hasta el día 15 de diciembre, fecha límite para la concertación, que aspiramos termine satisfactoriamente como ya se ha señalado.



Posdata: Hoy 21 de noviembre se cumplen 4 años del primer paro nacional contra las medidas regresivas del gobierno de Duque. En solidaridad con Palestina se está convocando marchas en el país el próximo 29 de noviembre. En Bogotá se marchará desde el Parque Nacional a las 4 pm hasta la Plaza de Bolívar con velatón a la llegada.



X: fabioariascut