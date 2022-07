Y nos dio a todos por nombrar ministros

Por: Ligia Vásquez |

julio 01, 2022

Me digo que esto del poder popular parece muy divertido, pues todos nombran ministros y proponen gente para puestos diversos y variados e inclusos lanzamos comentarios y propuestas en las redes para tratar de influenciar la opinión….

Que viva la democracia, el gobierno popular y la participación activa del pueblo colombiano.

Yo hice mis cábalas y puse en orden de importancia mis preferidos. Y bueno ya acerté pues tengo 2/2 y me suena que hay dos mujeres más en las que voy a acertar. Y eso que solo fui testigo por el Pacto Histórico en la mesa de Estrasburgo.

En todo caso me da la impresión que el legislativo, que todavía no se ha posesionado, ya comienza a meter la nariz en el ejecutivo y que todos tiene ya un ministro que poner o que quitar antes de que los nombramientos hayan salido a la luz pública. Como cuando siendo candidatos o miembros del congreso movieron fichas para imponer personajes por encima del liderazgo de otros más apreciados como, en el caso de Miguel Ángel del Río. O en el nombramiento de gente que por joven, que por mujer que por que si, que por hacerle peso o contra peso a alguien.

En todo caso esto esta movidísimo y todos metemos la cuchara.

Ayer me sentí muy contenta de ser invitada a la reunión de información donde nos pusieron al corriente de como se lleva el proceso de empalme del gobierno. Explicaciones de que se están haciendo como lo están haciendo y quienes lo están haciendo. De cómo este proceso es muy técnico y que por ahora a parte de los dos ministros confirmados (en los que acerté en cábala), no han nombrado aún los representantes políticos. De paso me di cuenta de la magnitud de nuestras instituciones. No me hubiera imaginado este despelote en manos del otro candidato.

Y bueno, formo parte de Pacto Histórico Internacional en construcción, que jugó un rol muy importante en la elección de la candidatura de Carmen Ramírez ganadora de la curul internacional a la Cámara de Representantes por el Exterior y desde ahí seguimos con interés todos los movimientos del país. Acompañaremos la curul, acompañaremos la política de Paz de la Cancillería y seguiremos movilizados desde el exterior para participar haciendo la pedagogía necesaria para desarrollar el proyecto progresista.

Estoy muy sorprendida de ver que tanta gente quiera participar en las decisiones del país y eso es bueno y que se nos informe es aún mejor. Ahora falta que entendamos y que no compliquemos más las cosas con nuestros intereses personales, hay que pensar en el país.

Pero creo que el Legislativo debería dejar trabajar el gobierno no dando rienda suelta a sus aspiraciones y deseos, pues incitan a todo el mundo a participar en la campaña sucia de los medios, de la oposición y de las redes tan propicias ellas para confundir y complicar el panorama que no es fácil pero pinta esperanzador.