Una exfiscal elegida concejal de Medellín tiene contra las cuerdas a Daniel Quintero

La férrea exfiscal Claudia Carrasquilla decidió trasladar su capacidad investigativa al escenario local como concejal de Medellín para no permitir que haya impunidad alrededor de la cuestionada contratación del alcalde Daniel Quintero. El último cargo que tuvo a nivel nacional fue el de Directora del crimen organizado, con lo cual es mucho el acumulado que tiene y que piensa aplicar para destapar ollas de corrupción en la alcaldía de Medellín.

Fue elegida en la lista del Centro Democrático y desde el primer día le ha puesto la lupa al desfalco que encontró el recién posesionado Federico Gutierrez a quien Carrasquilla apoya con su bancada desde el Consejo. Ha anunciado acciones legales y dice haber puesto personalmente 30 denuncias en la Fiscalía que comprometen penalmente a Quintero.

¡Ay Danielito! No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague 👌🏼



Lo que hicieron en la administración de Daniel Quintero fue un simulacro de empalme, le ocultaron la verdad a la ciudadanía y al gobierno de @FicoGutierrez .



