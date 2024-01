¿Por qué Coachella nunca ha invitado a Shakira y sí lo ha hecho con Karol G y J Balvin?

.Publicidad.

Había mucha expectativa sobre una posible presentación de Shakira en el cartel del festival de Coachella 2024. El evento de tres días que se realiza desde 1999 en medio de un desierto californiano y sí ha contado con la presentación de otras figuras colombianas como Karol G, Kali Uchis, Ela Minus y J Balvin, quien se va a presentar este año por segunda vez.

Shakira no sólo viene de tener uno de sus mejores años como estrella del pop global, en el que revivió su carrera posicionando una canción con Bizarrap que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Sino que en el pasado fue elegida por FIFA para hacer dos de las canciones oficiales del mundial, además de que vivió momentos de gloria en los que sus canciones como “Hips don’t lie” o “Can’t remember to forget you”, con la diva Rihanna la subieron al nivel de cualquier otra de las grandes divas pop norteamericanas.

Hace diez o quince años, Shakira podía estar al nivel de una Madonna, una Britney Spears o una Beyoncé, que es una de las artistas más queridas del país. Es más, ella invitó a la colombiana a participar en la canción “Beautiful liar”.

Así que en un 2023, en el que Shakira recuperó su fama mundial, tanto por sus canciones como por sus polémicas con su expareja Gerard Pique y en el que hasta los principales programas de televisión estadounidenses se interesaron por hablar con ella, muchos de sus fanáticos creían que su presentación en Coachella 2024 estaba garantizada.

Pero no fue así. El cartel, que se reveló anoche, tiene únicamente a J Balvin como figura colombiana invitada. El resto de las presentaciones estelares estarán a cargo de la baladista Lana Del Rey, el rapero Tyler The Creator, la estrella pop Doja Cat y, un show especial, el regreso de la agrupación de rock, pop y ska conocida como No Doubt.

También hay que recordar que en 2020, poco antes de que estallara la pandemia, Shakira dio una presentación en exclusivo mediotiempo del evento conocido como Super Bowl. En aquella ocasión la acompañaron Jennifer López, Bad Bunny y J Balvin.

Shakira y El Niño de Medellín compartieron tarima, pero ni interactuaron.

Las razones por las que Shakira no estaría en Coachella 2024

El portal Hits Daily Double, explicó que el equipo de Shakira habría hecho todo lo posible para posicionarla en el festival, pero que sus esfuerzos habrían sido en vano.

En redes sociales, se preguntaron si el festival no estaba descartando a la colombiana por su edad, debido a que este tipo de festivales suelen manejar un público joven y la industria musical tiende a descartar a los artistas mayores de cuarenta años.

En Colombia, Shakira ha logrado la gran hazaña de que su música sea escuchada tanto por los adultos que crecieron con discos icónicos como Pies descalzos o ¿Dónde están los ladrones?, pero por lo general en Estados Unidos es difícil que los adolescentes compartan los gustos musicales con sus padres.

Algunos también se preguntan, si las relaciones empresariales del equipo de J Balvin, quien firmó el año pasado con Roc Nation, la agencia de manejo de Jay-Z, no habrán sido determinantes para que se priorizara al paisa.

Curiosamente, Shakira también es una artista de Roc Nation, pero podría no estar entre las prioridades de la compañía. Al menos no para este tipo de públicos.

